Su padre le puso Ronaldo por el ‘Fenómeno’, como presagiando que sería un goleador nato. Y el tiempo le dio la razón. Rodrigo Ronaldo Loroña es peruano, tiene apenas 14 años y ya estuvo en la mira del Real Madrid. Actualmente, pertenece a las menores del Getafe, donde paso a paso busca cumplir su sueño de llegar a debutar en La Liga.

Eso sí, tiene un objetivo a corto plazo: integrar la selección sub 17 de Perú, que disputará el próximo año el Mundial de la categoría en nuestro país. ¿Sus armas? Él dice ser una mezcla entre Paolo Guerrero y André Carrillo, pues es goleador, no da un balón por perdido y le sobra regate y habilidad. Hincha a muerte de Alianza. A continuación conoce más de este, quizá, futuro crack peruano.

Rodrigo Ronaldo, ¿fue por Cristiano o por el ‘Fenómeno’?

Me llamo Ronaldo por el ‘Fenómeno’. Mi papá era muy hincha del ‘Gordo’.

Tienes solo 14 años, ¿cómo se dio tu paso por el fútbol?

Llegué a Alianza Lima a los tres años y me quedé hasta los cinco. Estuve en la sede de Barranco, mi barrio. Luego pasé a Cantolao hasta los siete, esa fue una decisión de mi padre para seguir formándome en el fútbol.

En esa época también estabas en el colegio, ¿era difícil ir a los entrenamientos?

Era difícil porque tenía que comer súper rápido en la combi, mi abuela siempre me acompañaba. Yo entrenaba en Chorrillos y llegaba casi con la comida en la boca. Ahí tenía un profesor de nombre Samir Mendoza, quien era muy estricto y si llegabas tarde te ponía a correr el triple de vueltas que tus compañeros. Pero fueron grandes épocas y me sirvió mucho.

¿Cómo te fue en Cantolao?

Estuve poco tiempo, porque ya en 2013 me vine a vivir a España con mis padres, por una decisión familiar. Llegué a los siete años y estuve en un club que se llama Peñíscola, de Valencia. Es allí donde agarro más potencia y me meto de lleno al fútbol. Aquí, en España, es muy diferente el trabajo de menores.

¿Es cierto que estuviste en la mira del Real Madrid?

Sí. Eso pasó cuando jugué un torneo, donde anoté 40 goles. Un ojeador del Real Madrid me vio en un partido y, de inmediato, se contactó con mi madre. Le comentó que le interesaba mucho la idea de que pase unas pruebas.

¿Y qué pasó?

Llegué a ir hasta el club para pasar las pruebas, pero una hora antes me dijeron que no podía realizarlas por ser jugador extranjero. No pude ni mostrarme.

¿Cómo llegaste al Getafe?

Lo bueno de esa mala experiencia fue que el Madrid se contactó con el Getafe y llegué en mayo del 2017. El club me hizo las pruebas correspondientes y me quedé. Por ello, agradezco mucho al Madrid, que intermedió para que no me perdieran de vista. Ya tengo tres años aquí.

¿Dónde te sientes más cómodo en el campo?

Me desempeño en cualquier posición de ataque: juego en la punta o por lados.

¿Conoces a todos los jugadores del primer equipo del Getafe?

Claro, los jugadores del primer plantel siempre pasan al lado del campo de mi categoría. Pero todavía soy categoría cadete, ya algún día podré enfrentarlos.

Conocemos que tienes muchas ganas de jugar el Mundial Sub 17, que será el próximo año en nuestro país. Pese a que tienes 14, ¿cómo va ese proceso?

En mayo del año pasado me contactó la Federación y me pidieron mis datos. Incluso, uno de los captadores vino a verme a España. Y ya tuve la chance de ir a la Videna a realizar un microciclo.

¿Hincha de…?

Desde chiquito soy fanático de Alianza. Blanquiazul a full.

¿Consideras que tienes ‘cositas’ de algunos jugadores de la selección?

Soy un luchador como Paolo Guerrero, porque batallo mucho en el campo, no doy ninguna pelota por perdida. Y técnicamente me comparo mucho con André Carrillo, soy muy regateador.

¿Una mezcla entre Paolo y Carrillo?

Algo así (risas).

¿Cuál es tu principal objetivo?

Mi sueño es llegar al primer equipo del Getafe. Me dolería si en algún momento me voy, pero no tendría problemas en salir si es por el bien de mi carrera.

¿España o Perú?

Yo soy peruano, mi corazón es Perú. Tengo muchos años en España, pero defendería mis colores a muerte.

