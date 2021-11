Rodrigo Vilca volvió a anotar un gol con el Doncaster Rovers que vence parcialmente 2-0 al Scunthorpe, por la Football League Trophy (competencia que reúne a clubes de la segunda y tercera división de Inglaterra). A los 5 minutos, el mediocampista nacional marcó tras rematar de larga distancia.

El disparo del volante peruano se chocó en un defensor que terminó desviando la trayectoria del balón. El arquero dudó y se lanzó para el lado derecho, pero la pelota entró por la parte izquierda. El futbolista celebró con sus compañero su segundo gol en la temporada.

Recordemos que Rodrigo Vilca también marcó en el triunfo de su equipo por 3-2 ante Cheltenham. En dicha oportunidad, el jugador apareció a los 55 minutos de juego. Recibió un pase en el área de Ben Close y, en base a su habilidad, marcó una diagonal, la cual finalizó con un zurdazo infalible, haciendo inútil la estirada del guardameta Scott Flinders.

Con este parcial resultado, Doncaster Rovers sumaría seis puntos y se ubicaría en el segundo lugar del grupo F de la Football League Trophy. No obstante, no la pasa muy bien en la Ligue One, en la que marcha penúltimo.

Durante los primeros meses, al volante le costó adaptarse al ritmo que impone la League One, dado que venía de jugar en un torneo juvenil con el Newcastle Sub-23. Sin embargo, poco a poco ha ido tomando confianza y personalidad en el campo de juego.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR