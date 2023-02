Santiago Ormeño volverá a vestir una nueva camiseta en el fútbol mexicano y esta vez será la de Juárez que hizo oficial su fichaje. El delantero mexicano, pero también nacionalizado peruano, llega procedente de Chivas de Guadalajara en calidad de préstamo. Ante esta noticia, Jesús Dueñas, su próximo compañero, habló sobre los refuerzos del club para afrontar la Liga MX.

“Con los refuerzos que llegaron, Chaka, Jordan, Mario Osuna, y ahora estos dos: Ormeño y el ‘Puma’ (Diego Chávez), jugadores de calidad. A los que ya estábamos, seguir y sin sacar excusas”, mencionó el futbolista en conferencia de prensa cuando fue consultado por sus nuevos compañeros.

El delantero no tuvo los minutos que esperaba en Chivas y el equipo del ‘Rebaño Sagrado’ fue claro al decir que no lo tendría en cuenta. ‘Santi’ nunca se sintió cómodo en el equipo y dentro de las alternativas de Ricardo Cadena, el antecesor de Paunović, no fue considerado como prioridad ni como pieza de recambio. Razón por la cual solo fue titular en 2 de los 13 compromisos que jugó en el pasado Torneo Apertura 2022.

Ahora en Juárez, tendrá la oportunidad de reivindicarse en la Liga MX y tratar de acercarse a sus mejores números, los cuales los consiguió con Puebla. En 44 partidos oficiales disputados, marcó 19 goles y dio 1 asistencia. Para ello, deberá ser constante y responder cuando sea requerido por Hernán Cristante, su nuevo técnico.





¿Cuándo debutaría Santiago Ormeño en Juárez?

El primer partido de Ormeño con los ‘Bravos’ podría ser este viernes 3 de febrero, cuando su nuevo equipo enfrente de visitante a Mazatlán por la jornada 5 de la Liga MX. Cabe destacar que Juárez no ha tenido un buen arranque de campeonato en este Clausura 2023, donde han ganado apenas un partido y perdido los otros tres, marchando en la décimo tercera ubicación en la tabla de posiciones y quedando fuera, de momento, de todo puesto de liguilla.

En caso de no debutar este fin de semana, Ormeño podría estar disponible para el juego de la jornada 6, que sería en condición de local contra Santos Laguna el sábado 11 de febrero desde las 19:05 horas del centro de México.





