Si bien el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ya inició, existen clubes que aún trabajan en la reestructuración de su plantel. Este es el caso de Chivas de Guadalajara, equipo que busca desprenderse de los servicios de algunos de sus jugadores a pedido de Veljko Paunović, actual director técnico del club. Asimismo, uno de los elementos que integran esta lista es el atacante peruano Santiago Ormeño, quien justamente no entró en la última convocatoria del ‘Rebaño Sagrado’.

Según la información brindada por el periodista Gustavo Mendoza, en FOX Sports Radio, el cuadro mexicano no tiene entre sus planes al delantero nacional. “El Guadalajara está a punto, si no es que ya lo hizo internamente, de darle las gracias a Santiago Ormeño”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: “Ormeño será baja del Guadalajara antes de que termine el mes. Veljko Paunovic llegó al entrenamiento y le dijo a Santi Ormeño: ‘No entras en planes, confío en Ronaldo Cisneros, (Daniel) Ríos y voy a espera a (José Juan) Macías, así que gracias, vele buscando equipo. Él causará baja antes de que acabe el campeonato. Santiago Ormeño tiene tres años de contrato, con Chivas”.

El analista del medio mexicano también reveló que está sorprendido con la decisión, puesto que se trataba de uno de los futbolistas con más actividad en el plantel del ‘Rebaño Sagrado’. “El delantero titular en la copa de pretemporada fue Ormeño, hizo tres goles. No lo llevó al primer partido en Monterrey. Si no vas a contar con un jugador, ¿por qué no le informas antes de que empiece el campeonato? Para que él o su agente le ayuden a buscar otro equipo”, señaló.

Un fichaje que causó polémica en México

Santiago Ormeño fue el gran refuerzo de las Chivas de Guadalajara en julio de 2022, luego de la baja de José Juan Macías para el arranque del Torneo Apertura. Eso sí, la contratación causó polémica en México, ya que se trataba de un seleccionado peruano.

Anteriormente, el delantero nacional defendió los colores de clubes como Puebla y León, en la Liga MX. En ambas escuadras tuvo un destacado paso, motivo por el que llamó la atención del ‘Rebaño Sagrado’, uno de los clubes más importantes del balompié azteca.





