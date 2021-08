La presencia de Alessandro Burlamaqui en el fútbol de España llamó la atención de los hinchas en el Perú, dado que se trata de un jugador convocable para el futuro. El futbolista del Valencia se enfoca en consolidarse en su club para luego dar salto a nivel de selecciones, con la firme convicción de defender los colores de la Selección Peruana y no los de España.

El volante de 19 años pasó la mayor parte de su vida fuera de territorio peruano, pero eso no ha impedido que establezca fuertes lazos. “Siempre voy a agradecer a España. Es el país donde me he criado, ahí he evolucionado”, explicó en una reciente entrevista para Gol Perú.

“Pero ya he dicho que estoy muy comprometido con el Perú. Es el país con el que quiero jugar”, agregó el joven deportista. Recordemos que su postura no es reciente, dado que en el 2019 fue parte de la selección de Perú Sub-17, con la cual jugó un Sudamericano. En aquella oportunidad, el futbolista sumó nueve apariciones.

Debido a su interés por la ‘Bicolor’, también reveló que siguió a los dirigidos por Ricardo Gareca en la Copa América 2021. “Pude ver algunos partidos, los que alcanzaban por la diferencia del horario. Vi el juego ante Paraguay. La selección mostró un nivel muy bueno, se merecían el tercer puesto. Incluso clasificar a la final, pero siempre habrá otra oportunidad”, agregó.

A la vez, resaltó a quien podría asemejarse en su estilo de juego. “Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún son jugadores increíbles, tienen un gran talento. Por la forma de jugar, creo que me parezco más a Aquino”, expresó Alessandro Burlamaqui. Ahora, su objetivo es hacerse con un puesto en Valencia y esperar con paciencia algún llamado de la Selección Peruana.

¿Cómo le va a Burlamaqui en el Valencia?

Alessandro Burlamaqui llegó al Valencia hace unos meses, pero con la finalidad de reforzar al Valencia Mestalla, el equipo filial. Sin embargo, el entrenador José Bordalás lo consideró para la pretemporada con el equipo principal y ahí tuvo la oportunidad de jugar algunos partidos. Ahora busca debutar en competencias oficiales.





