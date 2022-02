De vuelta con su club, a la espera de seguir consolidándose en el fútbol de Estados Unidos. Alexander Callens se sumó esta semana a los entrenamientos del New York City FC, elenco que se proclamó campeón de la Major League Soccer la temporada pasada y que ahora se perfila a buscar el bicampeonato. El zaguero de la Selección Peruana empleó sus redes sociales para darlo a conocer, para contentar a todos los seleccionados.

Con una imagen que compartió desde el perfil de Instagram del nuevo fichaje del club, Thiago Martins, Callens dio a conocer su retorno a los trabajos con su club, el cual viene entrenando en Cancún, aprovechando el buen clima que poseen en esta parte de México, ya que en Estados Unidos están en invierno.

El defensa vuelve a entrenar con su equipo, luego de pasar la primera parte del año trabajando con la Selección Peruana. Incluso, estuvo presente en los dos amistosos internacionales que se jugaron en Lima contra Panamá y Jamaica, previo a disputar los partidos contra Colombia y Ecuador, por Eliminatorias a Qatar 2022.

Alexander Callens compartió su regreso a los entrenamientos con NY City. (Foto: Instagram)

Callens se ha vuelto una pieza importante para Ricardo Gareca, quien no ha dudado en colocarlo dentro de su once inicial desde el año pasado. Además, su buen desempeño con su club, así como los goles que marcó desde el punto de penal en las rondas finales, por el título de la MLS, le dieron la confianza al ‘Tigre’ para que continúe en la zaga principal.

No obstante, en el último cotejo que se disputó contra Ecuador, hubo algunos problemas de manejo de balón. Uno en particular generó el gol ‘tempranero’ del ‘Tri’, por lo que días después el propio jugador utilizó sus redes sociales para disculparse por el hecho. “Me hago totalmente responsable por el resultado”, escribió.

Para su sorpresa, los hinchas no dudaron en brindarle todo su apoyo y en manifestarle su confianza para que siga trabajando, ya que a lo largo del último año ha sido crucial para lograr estar entre los cinco primeros lugares de la tabla de posiciones en las Clasificatorias. “Nada que reprocharte”, fue uno de los mensajes que recibió.





