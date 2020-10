Entre los mejores. A sus 16 años, Kluiverth Aguilar ya se había ganado un lugar en el primer equipo de Alianza Lima, hecho que no pasó desapercibido por la Unidad de Menores de la FPF, que rápidamente supo colocarlo en la selección Sub-17 y sub-23, teniendo un gran performance. Hoy, es una de las 60 promesas del fútbol mundial.

Como todos los años, el prestigioso medio inglés The Guardian hace un recuento de los ’60 best young talents in world football' y para este año ha considerado a todos aquellos que han nacido en el 2003, resaltando entre ellos el canterano de La Victoria, junto a otras figuras de Argentina, Croacia, Francia y más.

El futbolista de 17 años, que este año fue fichado por el City Group (que pertenece al Manchester City), fue destacado por su gran habilidad en el campo, ya que como defensa, puede cubrir la banda derecha para también generar situaciones de peligro.

“Un lateral que destaca tanto en defensa como en ataque, veloz y resistente, y que tiene como modelo el juego de Dani Alves. A pesar de ser apenas un adolescente, Kluiverth ha sido parte de la sub 23 de la selección y es titular en Alianza”, señala The Guardian, destacando su actuación en el Sudamericano Sub-17, lo que le permitió ser visto por el City Group.

El 18 de abril del 2020, Alianza Lima oficializó el fichaje de Kluiverth Aguilar por el Manchester City de Inglaterra. Según informó la propia institución blanquiazules, el traspaso se dio por 2.5 millones de dólares, cifra que colocó a la estrella juvenil como uno de los movimientos más caros en la historia del fútbol peruano.

Esta temporada, Aguilar ha sumado 9 encuentros, teniendo un total de 579 minutos en campo. Su último encuentro fue en los minutos finales del Alianza Lima vs. Sport Boys. También sumó minutos en la Copa Libertadores, para los partidos frente a Estudiantes de Mérida y Racing.

