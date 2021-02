América de Cali se refuerza an ataque. El equipo de Aldair Rodríguez confirmó este viernes la contratación Diber Cambindo, delantero procedente del Deportes Quindío de la segunda división de Colombia.

El futbolista de 24 años se suma condición de préstamo por un año, con opción de compra. Asimismo, llega con el cartel de máximo artillero del ascenso ‘cafetero’, donde anotó 12 goles en 17 presentaciones con el cuadro de los ‘Cuyabros’.

José Alberto Suárez, exentrenador del atacante, resaltó las virtudes futbolísticas del nuevo fichaje del vigente monarca del balompié colombiano: “Es un ’9’ muy fuerte, rompedor, que ataca muy bien los espacios, con buen juego aéreo, juega bien de espalda”.

Rodríguez no se mueve de Cali

Con el arribo de este nuevo jugador, serán cuatro los hombres de punta con los que contará el entrenador Juan Cruz Real. Actualmente tiene como opciones de ‘9’ a Adrián Ramos, Aldair Rodríguez y Carlos Cortéz.

Ante la posibilidad de que el peruano pueda salir a préstamo, Depor pudo confirmar que el exBinacional permanecerá en el equipo de los ‘Diablos Rojos’. Bajo este este escenario, Gómez también señaló que “es mejor que sobren a que falten delanteros”.

Cabe recordar que Aldair Rodríguez todavía no ha podido anotar su primer gol oficial con la camiseta del América de Cali. Esta temporada ha disputado tres partidos como titular, pero su rendimiento no fue el esperado. Llegando a no ser tomado en cuenta en la jornada pasada. Este viernes volvió a ser convocado para el choque ante Boyaca Chicó y fue enviado al banco de suplentes.

