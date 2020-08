Ha tenido la oportunidad de estar a la derecha de Diego Maradona, pero buscó su camino en otro reino más lejano. Ha recibido también el llamado de Juan Sebastián Verón y, quizá con orgullo y también para agradecer el gesto, tampoco lo ha negado. Christian Cueva estuvo en Depor y habló con el periodista César Vivar de aquel interés de Gimnasia y Estudiantes de La Plata, de la decisión de llegar a Yeni Malatyaspor y de la Selección Peruana: “Lo que más deseo es jugar, hacer goles, asistencias y disfrutar del fútbol”.

Sé que estás contra el tiempo, con una serie de documentos y buscando la forma de viajar a Turquía: ¿cuándo tienes que presentarte con Yeni Malatyaspor, ojalá que lo haya pronunciado bien, y por cuánto tiempo firmaste?

Yo también estoy sufriendo con la pronunciación (risas). Estamos viendo el tema de los vuelos, creo que la próxima semana que viene estaría saliendo igual que Hurtado (está en el Konyaspor), y sería por Ecuador. En ello nos está ayudando mucho la Federación. Todo hace indicar que estaría arrancando por el 20 o 21 (de este mes).

Tuviste ofertas de Estudiantes de La Plata y Gimnasia, y se dio con un escenario distinto: te llamó Juan Sebastián Verón y Diego Maradona. Sin entrar en detalles en lo económico, ¿pesó que haya una mejor oferta evaluando, de alguna manera, tu futuro?

Dentro del momento que estoy pasando, que te llamen referentes del fútbol mundial es algo lindo que siempre va a quedar para mí, para mi recuerdo. A mí me hubiese encantado compartir, poder ir a un vestuario y ser dirigido por uno de los mejores de la historia, y realmente también ser parte de una institución como Estudiantes, que tiene a la cabeza a alguien como Verón. Pero uno trata de analizar muchas cosas y fue difícil. No fue fácil tomar esta decisión, porque el interés de la gente de Turquía fue bueno y están apostando por mí. Tomé una decisión pensando en muchas cosas de mi vida, no te voy a mentir, es parte de y ahora solo dependerá de mí volver a tener los grandes momentos que mostré en mi carrera.

¿Es verdad que el acercamiento con Turquía se da cuando se enteran de que no continuabas en Pachuca?

Sí, ellos se acercan terminando el torneo (en México) y con mi empresario conocieron mi situación. Mostraron el interés unos meses atrás y son cosas que no suelen pasar, sobre todo en momentos difíciles (pandemia). Me sentí bien con gente que no era de mi país, sino de otro lugar y me daba esa confianza. Significó mucho para tomar esta decisión. Así comenzó las negociaciones con Yeni Malatyaspor. Se dio todo para llegar y esperemos que sea de la mejor manera; yo solo quiero retribuir toda esa confianza. Ahora toca viajar y pasar exámenes médicos.

¿Ya averiguaste algo de la ciudad (Malatya) y el club?

Por lo que sé, antes de este torneo estuvieron en la Europa League. Esta temporada se les complicó un poco y pienso que eso también los hizo reaccionar. La intención es que el club vuelva a tener esta oportunidad de participar en torneos internacionales, como una Europa League o Champions League. En la cabeza de ellos está eso y yo doy las gracias por confiar en mí. Que ellos sepan que voy a aportar mi granito de arena.

¿Qué tan importante fue trabajar todos estos días con Paolo Hurtado (en la Videna), para conocer más de cerca el fútbol turco?, ¿qué te dijo y qué fue lo que más te llamó la atención?

En realidad es un fútbol competitivo, no es un fútbol al que no podemos darle importancia. Estuve viendo y sé que va creciendo, porque hace un tiempo el campeón era Fenerbahce, Galatasaray y por ahí Besiktas, pero hoy en día he visto que no es así. No se repite lo que en otras ligas puede suceder, eso hace que uno vea diferente la situación de poder ir y competir. Es una oportunidad bonita también porque es Europa y es un club con aspiraciones muy grandes. Ser parte de ellas, desde un principio, me llena de mucha satisfacción. No me importa quizá lo que pueda decir la gente, no me suman y tampoco me restan. Mi sentir es ese, el club tuvo su interés desde meses atrás, me gustó el proyecto que ellos tienen y quise ser parte de eso.

Ahora, en principio firmamos por una temporada, con opción a renovar. Quería esta temporada para que tanto ellos como yo sepamos y nos demos cuenta que queremos lo que estamos diciendo. En esta temporada ellos verán que estoy con todas las ganas.

¿Es verdad que no es la primera vez que te llega una oferta del fútbol turco y que en su momento lo hablaste con Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas?

En el 2017, ya acabando la Eliminatoria me llega una oferta de Galatasaray. Lo conversé con Ricardo y yo venía bien en Sao Paulo, con continuidad y acabando las Eliminatorias y son cosas que no se saben. Yo venía con ritmo, competencia y quizá moverme no necesariamente iba a ser malo para mí, pero iba a tener una adaptación diferente. Y lo que no quería era perder el mismo avance que mostraba en Sao Paulo, pensando también en la selección, que justo estábamos a dos meses de acabar las Eliminatorias.

¿Vas solo inicialmente?

La vida te enseña y uno toma decisiones más calmado y conversando con las personas que uno tiene que hacerlo, en su hogar; en este caso lo hice con mi esposa y mis padres. En principio tengo que integrarme a la pretemporada y luego, Dios permita, la familia pueda viajar, que es lo que quiero. Lo hablé incluso con mi representante, ya pasamos tantas cosas, la experiencia en Rusia y todo. Entonces también se habló del tema de colegio, mis hijas hablan inglés y me ayudarán a mí y a su mamá. Yo en inglés cero y en turco, peor (risas).

No habrá fecha FIFA en setiembre, pero imagino que te picaban los pies por estar en la Videna frente a una convocatoria. Lo bueno es que te liberas para ir a tu pretemporada (con Yeni Malatyaspor) y luego sumarte en octubre con todo (las Eliminatorias, por ahora, iniciarían en ese mes)...

Siempre voy a estar pendiente de mi selección, pero lo primero que pensaba en este momento era ya estar en un club y entrenar con los compañeros. Mi cabeza está en eso. A veces llego a Perú y todo bien, paso las vacaciones y la melancolía te llevan a pensar que un día o dos días más (quedarse), y esta es la primera que llegó a Perú y me quise ir de inmediato. No quería quedarme, quería buscar un club donde pueda cerrar la negociación y poder irme. Se demoró porque pasaron muchas cosas como la pandemia, los clubes manejan otro tipo de presupuestos, algunas ligas no terminaban. Otras no se sabía si iban a empezar, como en Argentina. Lo que más deseo es jugar, hacer goles, asistencias y disfrutar del fútbol.

¿Conversaste con Carlos Zambrano sobre esta chance que se presentó de ir a Argentina?

Habló muy seguido con él y siempre dice que le hubiese gustado que esté allá, más aún si se hubiese la oportunidad de estar juntos. Yo también amo el fútbol argentino y quiero ir a jugar. Lamentablemente las situaciones cambiaron y pasó lo de la pandemia cuando quería estar bien. Se me juntó todo. Estoy seguro de que en algún momento llegaré a ese fútbol que me gusta mucho, que es el argentino.