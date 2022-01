No ha pasado mucho desde la última vez que Christian Cueva hizo vibrar a todo el Perú. Fue ante Venezuela, en la última fecha doble de noviembre, cuando de un tiro libre sentenció el partido que hoy nos coloca quintos en la tabla de las Eliminatorias y nos hizo volver a soñar con clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y hoy, el jugador más influyente de la ‘Era Gareca’ con 15 goles y 12 asistencias, suena en uno de los clubes más grandes de Sudamérica: Boca Juniors.

‘Aladino’ ha tenido un 2021 redondo, no solo con la Selección Peruana, donde marcó cinco goles (a Bolivia de local, a Chile en Lima, a Ecuador en Quito y Venezuela en Lima y Caracas), sino también con Al Fateh, club al que llegó en el 2020, tras una temporada bastante complicada donde vistió la camiseta de tres equipos. De hecho, desde su llegada al torneo árabe, ‘Cuevita’ ha logrado anotar 12 goles y dar ocho pases gol. Además, no ha tenido ningún acto de indisciplina, manteniéndose en su mejor nivel.

Es por ello, que el volante nacional vuelve a interesar en el elenco ‘Xeneize’, donde Juan Román Riquelme necesita jugadores habilidosos para cambiar el rumbo del equipo desde el mediocampo. Y si bien están Eduardo Salvio y Cristian Pavón, ninguno ha sido determinante en el marcador. Además, la salida de Edwin Cardona le deja un espacio libre. “Es un jugador que interesa y que Riquelme y Boca ya han intentado traer en otros momentos. Además, ese sector del campo están buscando potenciar y su juego encaja muy bien”, nos comentó Diego Paulich de diario Olé.

Y aunque en Videna descartan esta posibilidad, ya que Juan Carlos Oblitas aseguró en RPP que ve “imposible que Christian Cueva vaya a Boca Juniors porque no le pueden pagar lo que le dan en Arabia, eso es algo seguro. Además él se siente bien ahí, lo estamos viendo en su plenitud”; lo cierto es que el ‘10′ del ‘Tigre’ está siendo observado y que esta fecha doble ante Colombia y Ecuador podría ser determinante para él.

Yotún: le dijo adiós a Reynoso y Cruz Azul

La importancia que tiene Yoshimar Yotún en la bicolor está muy lejana a su actualidad a nivel de clubes. Tras un año de buenas y malas en Cruz Azul, donde de 41 partidos solo fue titular en 20, el volante nacional dejó la Liga de México, tras la decisión de la directiva de no contar más con él, a pesar de la confianza que le venía brindando Juan Reynoso.

“Cruz Azul está en una etapa de cambios. Su salida se dio porque no le cumplieron sus expectativas económicas. Hubo una reunión con el club y no llegaron a un acuerdo, pero Yoshimar sí fue muy importante en el equipo. La hinchada lo quería muchísimo”, le comentó Mac Reséndiz, periodista de ESPN, al diario Depor.

Hoy, ‘Yoshi’ tiene las posibilidades de retornar a la MLS, liga donde ya jugó por el Orlando City en los años 2017 y 2018, así como también de pegar el salto al fútbol brasileño o ir a Argentina, donde los hinchas de Racing Club lo piden a gritos. Eso sí, aún no hay nada concreto con ninguna institución. El futbolista también deberá aprovechar la fecha doble de Eliminatorias para ser visto.

Benavente: ¿vuelve al Perú?

La luz empieza a verse al final de túnel para Cristian Benavente. El ‘Chaval’, que está a punto de cumplir un año sin jugar -la última vez fue el 26 de febrero de 2021, 19 minutos en la derrota 2-1 ante Genk- podría venir al fútbol peruano para vestir la camiseta de Alianza Lima. El profesor Carlos Bustos necesita un futbolista que acompañe en el ataque al experimentado Hernán Barcos, quien, en el 2021 se supo ganar su puesto de titular, consagrándose, además, como el mejor jugador de la Liga 1.

Según RPP, ‘Bena’ podría llegar por al menos seis meses con la idea de disputar la primera parte del torneo local y la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo cual le permitiría tener la visibilidad deseada para dar nuevamente el salto al ‘Viejo Continente’. Eso sí, su contrato sería en condición de préstamo, pues actualmente su pase le pertenece al Pyramids de Egipto, hasta junio de 2022. Luego se buscaría la firma que lo vincule a La Victoria por más tiempo.

Paolo: a recuperar fuerzas

Los últimos meses de Paolo Guerrero no han sido los mejores. El capitán de la Selección Peruana lleva actualmente tres meses sin jugar, haciendo su recuperación en Videna, luego de desvincularse del Internacional de Porto Alegre, dos meses antes de que culmine su contrato producto de su poca actividad y relación insostenible con la dirigencia.

Y aunque el nombre del capitán ha sonado en muchos clubes, entre ellos Boca Juniors, aún no se conoce nada concreto sobre su futuro. ¿Y Alianza Lima? En el club lo quieren, pero respetan las opciones del delantero de priorizar su carrera en el exterior. Eso sí, de no concretarse alguna opción, las puertas de La Victoria las tiene abiertas.

“Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que lo descarto, pero tengo que analizar. Ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien”, le dijo Paolo a El Comercio semanas atrás. A esperar.

Dulanto: ¿Viene a Sudamérica?

Mientras algunos sufren por una propuesta formal para cambiarse de camiseta, Gustavo Dulanto celebra su gran presente en el Sheriff Tiraspol, donde el 2021 tuvo la oportunidad de jugar la Champions League y ganarle al Real Madrid en su casa. Hoy, está voceado en el Palmeiras de Brasil.

“Tengo contrato hasta junio del 2023. Eso es algo que me juega ‘en contra’, porque después de haber estado en vitrina. Muchos equipos han salido, pero yo pertenezco al Sheriff y el equipo que quiera contar con mis servicios tiene que hablar con el club. Aún no hay nada concreto”, le confesó Gustavo Dulanto al ‘Cuto’ Guadalupe para Trome.

“Yo me vengo cumpliendo mis metas y mis objetivos, no me conformo con lo que he logrado quiero más. Si se me da la oportunidad de salir a otra liga mejor, bien, pero en Sheriff estoy muy cómodo. Ahora, ya he tomado otras decisiones de salir de mi zona de confort como me pasó en UTC”, agregó.

Zambrano: jugaría con Cueva y Carrillo

Carlos Zambrano tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2022. Sin embargo, sus bajas actuaciones en el equipo de Riquelme -en el año 2021 jugó 17 partidos en la Liga Argentina, cuatro en la Copa Argentina y uno en la Copa Libertadores- lo colocan con un pie afuera. ¿A dónde se iría?

Según la prensa argentina, el defensor volvería a los brazos de Miguel Ángel Russo, quien hoy dirige Al Nassr de Arabia Saudita, país donde militan André Carrillo y Christian Cueva. “Lo quieren a préstamo con opción de compra”, señala Luis Fregossi, periodista de Mundo Boca. Cabe resaltar que Al Nassr se encuentra actualmente tercero en la tabla del torneo árabe, y es un equipo que siempre pelea el campeonato, al igual que el Al Hilal de la ‘Culebra’.

Gallese: ¿se va o se queda?

“Ahora estoy concentrado en la Selección. Después de la fecha doble me sentaré a conversar con el club”, aseguró días atrás Pedro Gallese sobre su continuidad en Orlando City. No obstante, aunque su prioridad es permanecer en la MLS, tiene ofertas del Al Nassr de Arabia Saudita, donde también podría llegar Carlos Zambrano. Y es que su presente en Estados Unidos lo ha puesto en la mira de varios clubes: el 2020 fue elegido como el mejor portero del campeonato, ha estado entre los cinco mejores del campeonato dos años seguidos (2020-21), y ha sido elegido en la ‘MLS Alls Star’,

“A partir de julio queda como agente libre, pero tiene que quedarse hasta diciembre, ahí sería libre por completo. El equipo de Miguel Russo le ha ofrecido un millón de dólares neto a Gallese por año. La prioridad la tiene Orlando para Pedro, él quiere quedarse acá, pero necesita que le suban el sueldo para que sea el arquero mejor pagado del torneo”, aseguró Alonso Contreras de Area Sports Network.





