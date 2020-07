No se dieron la cosas como esperaba. Cristian Benavente ya no es más jugador de Nantes, luego de que el equipo no optara por renovarle el contrato. Ahora deberá retornar a Egipto lo antes posible, para ponerse a las órdenes del comando técnico de Pyramids; sin embargo, ello parece poco probable, ante la crisis generada por el coronavirus.

En la última convocatoria de jugadores que hizo el club francés, para que el plantel se realicen las pruebas médicas previa al retorno de sus actividades, no figuró el nombre del ‘Chaval’. Como se recuerda, su contrato de préstamo venció el pasado martes 30 de junio, lo que indica que no seguirá portando la camiseta amarilla.

Cristian Benavente participó en 13 partidos del Nantes (12 por la Ligue 1 y 1 por Copa de la Liga de Francia), acumulando un total de 405 minutos y no anotó ningún gol. El exfutbolista de Real Madrid Castilla se unió al cuadro francés en agosto del 2019.

Pese al tiempo en club, no llegó a convencer al técnico Christian Gourcuff, por lo que se optó por no renovar su contrato. Eso complica la situación del peruano, pues debe volver pronto a Egipto, aunque su lugar en Pyramids no esté asegurado, especialmente, por la crisis sanitaria que vive el mundo.

“Es posible que pueda regresar, pero lo más seguro es que sea hasta que encuentren una oferta para él, el club tiene jugadores extranjeros y también la nueva política salarial no encaja con Benavente. Es muy poco probable que juegue en el equipo por el presupuesto del club”, indicó periodista del portal Yallakora, Hady El-Medany a Depor.

Pyramids actualmente cuenta con cuatro futbolistas extranjeros, el máximo permitido por la Asociación Egipcia de Fútbol. Incluso, todo hace presagiar que la próxima temporada el número se reduciría a tres, ya que “desde que llegó el nuevo propietario, el club decidió prestar o vender a los jugadores extranjeros, como Keno, que fue prestado a los Emiratos Árabes Unidos y ahora lo venderán. Lo mismo debería pasar con Benavente”, acotó El-Medany.

