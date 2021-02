Cristian Benavente fue presentado el último lunes en Royal Charleroi (su préstamo es hasta final de temporada) y en menos de 72 horas apareció en el ’11′ titular para el choque contra Westerlo, por la Copa Bélgica. Lejos del triunfo por 1-0, lo más importante es que ya quedó claro que el ‘Chaval’ tendrá regularidad. Con ese escenario es más sencillo que se dé su regreso a la Selección Peruana.

El volante no dudó en señalar el vínculo que tiene con el ‘profe’ Ricardo Gareca y que sueña con la idea de ver su nombre para la fecha doble de Eliminatoria, ante Bolivia y Venezuela, en marzo. “Siento que Gareca confía en mí. Sería bonito (aparecer en la convocatoria), es importante tener minutos y siempre estoy disponible para la selección”, mencionó en Denganche.

Benavente también se refirió al reto de jugar en altura contra el cuadro altiplánico: “Es complicado, el cuerpo debe adaptarse. Hay mucha diferencia jugar en La Paz y en el nivel del mar”. Por supuesto, habló de su presente con Royal Charleroi, un club en el que se siente cómodo (estuvo entre el 2015 y 2018).

A partir de ello, no dudó en manifestar por qué tiene más regularidad a nivel de clubes. “En el Charleroi he estado tres años y lo conozco todo. En la selección hay partidos tres o cuatro meses, y es complicado si no tienes continuidad”, sostuvo. Ojo, habló sobre la posibilidad que apareció desde el América de México: “Hubo mucho revuelo, pero fue muy sencillo para mí porque no quería hacer grandes cambios”.

Por otro lado, Cristian Benavente saludó la llegada de Percy Prado a Sporting Cristal. Ambos fueron compañeros en Nantes de Francia. Para el ‘Chaval’ fue una buena decisión que el lateral se ponga la camiseta celeste.

“Acertaron tanto el equipo y el jugador. Es muy trabajador y lo va a hacer muy bien. Lo conozco y va a tener una buena oportunidad en Perú”, añadió.





