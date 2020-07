Miguel Trauco es uno de los jugadores nacionales que ha logrado hacer una exitosa carrera en el exterior. Actualmente milita en el Saint Etienne de Francia pero ya lo miran desde otros mercados con la intensión de ficharlo. Definitivamente el jugador de la Selección Peruana pasa un buen momento, pero no olvida la época en la que jugó en Copa Perú con Unión Comercio de Tarapoto.

En el 2011, Miguel Trauco ascendió a primera división con el equipo de su ciudad natal, el Club Deportivo Unión Comercio y esta noche, en entrevista con ‘El Tridente Depor', el lateral izquierdo de la Selección Peruana recordó precisamente el partido que jugó en la final que le dio el título de la Copa Perú.

“A los quince minutos me sacaron. Entré apenas empezó el segundo tiempo y me sacaron a los quince del segundo tiempo. De los errores se aprende. Era mi primer partido en la altura, una final, tenia 17 años, tenía mucha presión encima y fue algo que me sirvió mucho de aprendizaje. Es algo que te marca”, sostuvo Trauco.

“Jugaba de volante en ese tiempo. El partido de ida lo habíamos jugado en Tarapoto, jugué muy bien la primera final, y la vuelta era en Puno. Era mi primer partido en altura. Entrar en el segundo tiempo es agarrar otro ritmo, es muy complicado y en altura, peor. Encima veníamos empate 2-2, pero por diferencia de goles teníamos dos de ventaja. Ellos nos habían metido atrás, solo corríamos para defender, entonces entrar en el segundo tiempo me mató. Di tres piques y ya estaba muerto”, añadió.

En la mira del Olympiacos de Grecia

No descarta la opción. José Chacón, representante de Miguel Trauco, se refirió al futuro del lateral izquierdo del Saint-Étienne, el cual podría estar ligado al Olympiacos de Grecia. El empresario afirmó que se trata de una institución con mucha historia en Europa y que sumaría en la carrera de su representado.

“Olympiacos es un gran equipo. Lo sabemos por su historia en las competiciones europeas. Es un gran equipo en Europa y sería una muy buena opción para Miguel. Pero no depende de nosotros, depende de los dos equipos encontrar un acuerdo. Envío mis saludos a todos los fanáticos de Olympiacos”, sostuvo en diálogo con el portal griego Sport24.gr.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de pecho y tríceps