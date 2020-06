Dicen que uno de los secretos de la pizarra de Ricardo Gareca es que todos tienen un mismo lenguaje: se conocen tanto que ya sabe cuándo va a pasar el lateral o quién se quedará en el lugar del volante de primera línea cuando le toque asumir riesgos en campo contrario. Por eso se resalta más lo colectivo que lo individual. Sin embargo, Edison Flores destacó a los ‘socios’ que tiene por todo el sector izquierdo en la Selección Peruana: Miguel Trauco y Yoshimar Yotún.

“En la Selección Peruana, con Trauco he tenido muchos partidos en la banda izquierda, con Yotún también. Bueno, yo creo que con ellos un poco más, porque he tenido más acciones. Y también a lo largo de toda mi carrera me he sentido muy cómodo jugando con Raúl Ruidíaz y Andy Polo (los conoce desde Universitario de Deportes)”, indicó el delantero del D.C. United en ESPN FC.

Edison Flores señaló que para el reinicio de las Eliminatorias, más allá de la desventaja física que habrá, en la Selección Peruana hay un punto a favor: “Más allá del tema de tener un buen estado físico y compartir esta para de cara al reinicio de las Eliminatorias, obviamente va a tener un poco de ventaja el equipo que se conozca, que venga jugando muchos partidos. Eso será fundamental. Igual todos los partidos se tienen que jugar y ganar para empezar bien las Eliminatorias”.

Un bonito recuerdo

El 29 de marzo del 2017 no es cualquier fecha para Edison Flores: esa noche anotó en el triunfo por 2-1 frente a Uruguay en Eliminatorias (en Lima) y además el cotejo sirvió de punto de quiebre para llegar finalmente a Rusia 2018. Bueno, ‘Orejas’ hace poco lo volvió a disfrutar: “Me alegró mucho el partido que jugamos contra Uruguay. Lo vi por completo mientras entrenaba, fue un gran partido en general de todos, fue de ocho o nueve puntos y vencimos a una selección exitosa como la uruguaya”.

En aquel proceso, el delantero de la Selección Peruana anotó cinco tantos: también colaboró rompiendo redes contra Chile, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Esa puntería es una cualidad que fue puliendo en el camino y Edison Flores no tiene problemas en aceptarlo. “Al inicio se me discutía mucho eso (el gol), porque tenía más pase-gol. Así que mi mentalidad después de regresar a la ‘U’ y de tener una experiencia muy buena en Villareal, fue de superarme a mí mismo y de ser eficaz en cada acción que pueda tener”.

