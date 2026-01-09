El reciente gol de Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern Múnich no solo desató la euforia en la hinchada bávara, sino que encendió las alarmas en la Videna. Mientras en Perú se celebraba su ascenso, desde Alemania han empezado a ejercer presión mediática para que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) no deje escapar a esta joya, tal como sucedió con otros talentos anteriormente. La incertidumbre sobre su futuro internacional crece, pues a pesar de haber vestido la ‘Bicolor’ en un amistoso, las reglas de la FIFA indican que aún es elegible para jugar por el cuadro teutón si así lo decide, situación que buscan aprovechar en Europa.

La cuenta especializada en actualidad bávara, ‘Complaxes’, fue la primera en encender la polémica con un mensaje directo a sus directivos. Según este medio, sería un error imperdonable que la DFB repita los casos de Kenan Yildiz o Can Uzun, cracks que terminaron eligiendo otras selecciones por la inacción alemana a tiempo.

“El DFB debería contactar pronto con Felipe Chávez para que se una a sus filas en la selección juvenil”, advirtieron tajantemente en su reporte. Para la prensa local, el mediapunta representa un talento ofensivo de proyección mundial que no debe ser ignorado, instando a las autoridades a moverse rápido antes de que sea tarde.

Gol de Felipe Chávez, Bayern 3-0 Salzburgo.

El análisis europeo es contundente al señalar que el jugador aún no ha cerrado la puerta a ninguna posibilidad de manera definitiva. “Aún no se ha comprometido ni ha decidido si quiere representar a Alemania o Perú en el futuro”, sostienen las fuentes cercanas al club, alimentando la narrativa de que la decisión final sigue en el aire.

Un punto crítico en esta disputa es el estatus legal del futbolista ante la normativa vigente de la FIFA sobre elegibilidad. Aunque ‘Pippo’ ya debutó con la selección peruana bajo el interinato de Manuel Barreto, su participación fue en un amistoso, lo cual no genera un vínculo irreversible ni obligatorio según el reglamento internacional.

La advertencia desde el Viejo Continente es clara: al no existir un blindaje por partidos oficiales, el atacante de 18 años tiene la potestad de cambiar de federación. “De hecho, todavía está indeciso”, aseguran los reportes, lo que representa una amenaza directa y real para los intereses futuros de la ‘Blanquirroja’.

Felipe Chávez. (Foto: FC Bayern)

¿Qué dijo Felipe Chávez tras su primer gol?

El rendimiento del futbolista nacido en Aichach fue superior en dicho partido. Luego que el entrenador belga lo mandara al campo de juego en el segundo capítulo del compromiso, asistió, en primera instancia, a ‘Lenni’. Un pase entre líneas que se filtró ante la marca de dos defensores terminó en los pies del alemán para marcar el gol.

“En momentos así, ni siquiera pienso”, dijo el seleccionado peruano a las redes oficiales del Bayern Múnich sobre su pase gol. “Actúo intuitivamente y hago lo primero que me viene a la mente”, sumó ‘Pippo’ después. Para el fútbol nacional, el recambio generacional es una urgencia en Perú y dejar ir a un talento de esta magnitud por temas burocráticos o falta de seguimiento sería un retroceso difícil de digerir para la afición.

La pelota ha quedado ahora en la cancha de la Federación Peruana de Fútbol, que tiene la misión de actuar de inmediato para asegurar al jugador. Convocarlo para torneos oficiales se ha vuelto una prioridad absoluta para evitar que el anhelo alemán se concrete y Chávez termine brillando con una camiseta distinta a la peruana.

