No la pasaba bien en Sporting Cristal. Fernando Pacheco confesó que su traspaso a Fluminense nació por la posibilidad de dejar el equipo de La Florida, donde el comando técnico no pensaba contar con sus servicios para la temporada 2020 de la Liga 1. Al ser la Selección Peruana uno de sus objetivos, tuvo que buscar un equipo en el que pueda sumar minutos.

“El comando técnico de Sporting Cristal (comandado, en ese entonces, por Manuel Barreto) no quería contar conmigo, por eso que muchos clubes me llamaron. Eso ya venía luego de la semifinal con Alianza Lima. Entonces, cuando se la oportunidad con Fluminense, no la pensé dos veces”, contó en diálogo con ‘Desde las gradas’ a través de Instagram.

Fernando Pacheco fue clave en el título de Sporting Cristal en 2018. Tras ello, tuvo buenos rendimiento con la Selección Peruana Sub 20 y Sub 23, lo que terminó de cerrar el interés de Fluminense por él.

La Liga 1 en la cuenta regresiva para el retorno

La semana pasada, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio luz verde al reinicio del fútbol profesional en nuestro país. Desde ese momento, la FPF viene trabajando con más intensidad en los protocolos de seguridad necesarios para recibir la conformidad del Ministerio de Salud, que según el mismo titular de la Cartera, Víctor Zamora, estarían próximos a recibir el visto bueno necesario.

La FPF recibe con mucho optimismo y responsabilidad el anuncio del Presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre el retorno de la actividad deportiva, en especial el fútbol. Esto se realizará respetando los protocolos sanitarios que han sido trabajados con mucho profesionalismo en las últimas semanas por especialistas de nuestra federación, el apoyo de expertos, y recogiendo también la experiencia de otros países que ya retomaron sus competencias.

