Gabriel Costa se encuentra celebrando su cumpleaños número 31 . El atacante recibió esta fecha especial en la concentración de Colo Colo y sus compañeros tuvieron un detalle significativo con el futbolista nacido en Uruguay, pero que se nacionalizó peruano para ser considerado en la selección.

El delantero y el resto de la delegación colocolina están esperando las horas previas al compromiso frente a Cobresal por la segunda jornada del campeonato doméstico. En ese periodo, los integrantes del combinado albo sorprendieron al ex Cristal regalándole un pastel y con el tradicional cántico de cumpleaños.

‘Gaby’ acompañó a sus compañeros en la entonación, mientras que en el fondo se oyen los golpes en las mesas y los aplausos para dar ritmo a la canción. Enseguida, el mediocampista de la selección peruana quitó la mascarilla que lleva puesta para mostrar la alegría por el momento privado que llegó hasta las redes sociales.

A través del mismo medio, el club también realizó una publicación con dedicatoria al jugador. “Hoy le deseamos un muy feliz cumpleaños a Gabriel Costa. Gracias por tu compromiso y entrega con la camiseta del Cacique, ¡que sea una gran temporada juntos!”, dice en el perfil oficial del cuadro chileno.

Costa está mejor adaptado

Durante la semana, el peruano atendió a los medios de prensa para conversar sobre la actualidad de Colo Colo. En la conferencia, Costa reconoció que está mejor adaptado a la disciplina del conjunto mapochino.

“Me he acostumbrado al club, me estoy preparando para lo que viene y la confianza de Gustavo (Quinteros) es fundamental. No solo me la da a mí sino a todo el equipo. Es importante para la motivación personal”, reveló.





