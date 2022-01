No son los mejores días de Gianluca Lapadula en Benevento, a la espera de tan solo viajar a la capital peruana para unirse a los trabajos de la Selección Peruana de Ricardo Gareca. De hecho, el ‘Bambino’ no fue considerado en los dos últimos partidos del equipo de la Serie B, después de que el entrenador Fabio Caserta cuente que el delantero le había revelado que no quería “seguir jugando” en el ‘Giallorossi’.

En medio del problema y a la espera de que el atacante defina situación, el diario Il Sannio Quotidiano dio a conocer recientemente que Lapadula pasa sus días ejercitándose de manera separada del grupo y que la relación con sus colegas habría sufrido cambios en la actualidad.

“Vida separada en casa para Gianluca Lapadula que, a la espera de novedades concretas sobre su futuro, sigue entrenando regularmente, pero sin ser tomado en consideración por Fabio Caserta”, reportó la citada fuente en un artículo publicado este viernes.

La información de Il Sannio Quotidiano sobre Gianluca Lapadula.

“Desde que estalló el caso, el delantero ítalo-peruano siempre ha trabajado apartado de sus compañeros, con quienes las relaciones ya no parecen ser las mismas tras los hechos de la primera semana de enero”, añadió el medio de comunicación sobre el deportista de 31 años.

La última vez que Lapadula jugó un partido oficial con Benevento fue el 15 de diciembre del 2021. Aquel día, el delantero fue suplente y participó los últimos 20 minutos del duelo contra Fiorentina, por los dieciseisavos de final de la Copa Italia.

Por lo pronto, lo cierto es que Lapadula deberá tomar un avión en los próximos días para acudir a la llamado de la Selección Peruana, de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR