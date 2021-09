Sueña con estar en la Selección Peruana. Gustavo Dulanto viene disfrutando de un buen momento con su club, el Sheriff Tiraspol de la Primera División de Moldavia. En su primera participación en la fase de grupos de la Champions League se llevó una victoria importante, por lo que espera mantener ese ritmo para ser considerado por Ricardo Gareca.

“Me siento más cerca que antes. Ahora tengo continuidad, más roce a nivel internacional y me hace creer que pueda tener alguna chance. Si no me toca estar en una convocatoria, voy a seguir trabajando el doble para conseguir el objetivo”, manifestó el defensa nacional en diálogo con GOLPERU.

Desde su llegada a Europa, Dulanto ha buscado tener l mayor continuidad en los clubes donde fue fichado, pero ha sido en el Sheriff donde ha podido consolidarse como titular y también hacerse un espacio en el once inicial en el debut en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

En ese sentido, el zaguero admitió que “jugar contra el Real Madrid e Inter de Milán es una oportunidad para demostrar de qué estoy hecho. Vine a afrontar nuevos retos y para eso estoy”. Además, comentó que el objetivo de continuar en el ‘Viejo Continente’ fue dejar su nombre y el del país en alto.

“Espero estar a la altura de los partidos. Vine a Moldavia para tener la continuidad que no tuve en otros clubes. Siempre quiero dejar el nombre del Perú en lo alto”, agregó. Dulanto llegó al Sheriff Tiraspol en febrero de este año y desde entonces suma 28 partidos, entre el torneo de Moldavia y duelos internacionales.

El próximo reto que tendrá el defensa peruano con el Sheriff Tiraspol será enfrentar al Real Madrid en condición de visita. Este compromiso está programado para el siguiente 28 de septiembre a las 2:00 pm. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu.





