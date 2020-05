En el fútbol, casi siempre se cumple un viejo adagio: lo que se hereda, no se hurta. Juan Junior sabe que tiene el fútbol en las venas. Lo ha sabido desde pequeño, con cada gambeta y disparo certero al arco, tal y como le enseñó su abuelo Alejandro Acevedo, exjugador de Sport Boys. Ese don lo ha llevado a destacar y ser llamado a ser parte del equipo filial de Bayern Munich, Global Premier Soccer en Rhode Island, con solo ocho años. Hoy, el coronavirus ha puesto una traba en su entrenamiento, pero no es sus metas, entre las cuales está vestir la ‘blanquirroja’ y ser goleador como Paolo Guerrero.

Junior -como le dicen en casa para no confundirlo con su padre Juan- no oculta su su timidez en las respuestas de esta llamada telefónica. Sabe que, aunque sus padres estén a su lado, debe desenvolverse en las entrevistas tan igual como lo hace en el campo. Su mamá Miriam gentilmente accede a ser su traductora para Depor y no duda en contar cada detalle, como si estuviera narrando el mejor partido de su hijo.

Ahora con la MLS, el fútbol ha tomado protagonismo en Estados Unidos; sin embargo, el baseball, el basquet o el fútbol americano son los más populares. ¿Cómo fue que se inclinó por el juego de los Messi y Cristianos?

Miriam: En mi casa lo que manda es el fútbol. Mi suegro Alejandro Acevedo jugó para Sport Boys hace muchos años y el padre de Junior es hincha incondicional de los ‘chalacos’; así que mi hijo creció viendo partidos, especialmente de la selección peruana. Cuando le preguntamos qué deporte quería practicar, la respuesta fue única: el fútbol.

¿Cómo llegó a Global Premier Soccer, que es un equipo filial de la Bayern Munich?

M: Desde pequeño vimos su inclinación por el soccer, así que al principio jugaba en los torneos que organizaba la colonia peruana en Rhode Island (donde viven). Durante uno de esos campeonatos, cuando él tenía 7 años fue llamado para que juegue por un equipo distrital (CLCF) y fue allí donde un cazatalentos del Global Premier Soccer ve a Junior y lo invita a ser parte del equipo.

Junior, como le dicen sus padres, supo destacar en Global Premier Soccer, equipo filial del Bayern Munich en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

¿Qué oportunidades se le han presentado al llegar a este equipo?

M: Junior se acopló rápidamente y pasó a ser parte del primer equipo de su categoría. Incluso, ha viajado a otros Estados para jugar campeonatos, como a Washington, pero también fuera del país. ‘Global’ fue invitado para visitar las instalaciones de la Juventus en Italia, donde enfrentó a la división de menores del club e hizo los dos goles que le dieron el triunfo. Ese viaje también le sirvió para conocer otro estilo de juego y que se proyecte, si es que así lo desea.

Global Premier Soccer, al ser filial del Bayern Munich, ¿tiene convenios para que también puedan tener un cupo en Alemania?

M: Sí, incluso ha sido invitado dos veces. Cada año, las filiales envían a sus mejores 10 jugadores. La última vez, Junior pasó la primera prueba y quedó entre los 100 más destacados, luego dio un segundo test, pero se quedó en el Top 50. Este año dudo que haya nuevos llamados, por la situación del coronavirus, pero él mantiene su nivel y sigue preparándose para el 2021. Estamos seguros que lo logrará. Nosotros lo apoyaremos en lo que decida.

¿Dónde se ve de aquí a cinco años?

Junior: Mi sueño es jugar en la Selección Peruana y poder llegar a Alemania para ser parte del Bayern Munich -se anima a decir con voz fuerte y decidida-. Me gustaría mucho ser como Paolo Guerrero, él es delantero como yo. También admiro a Jefferson Farfán, Yoshimar Yortún y a todo el equipo. También me agrada bastante Italia.

Junior Acevedo supo destacar desde pequeño en el fútbol, por lo que sus padres no dudaron en apoyarlo. (Foto: Difusión)

Además de Bayern Munich, ¿qué otros equipos han preguntado por Junior?

M: Junior fue invitado a entrenar con el New England Revolution, que juega para la MLS, pero la condición que puso era que solo juegue para este club, descartando la posibilidad de que pueda jugar también para el equipo de su escuela, North Providence Cougars (con ‘Global’ puede competir por ambos equipos). Por eso, es que decidió no aceptar la oferta. Lo mismo pasó cuando vino la gente de Juventus, quisieron que haga la prueba, con la condición de jugar solo para ellos. Este año debe decidir. Él está entusiasmado con ir a la universidad y dedicarse al mismo tiempo al fútbol, pero va a tener que elegir, porque el nivel profesional demandará más de él.

¿En qué liga profesional te gustaría jugar y la camiseta de qué equipo vestirías?

J: Yo me veo jugando en Juventus o en el AC Milan. Cuando viajé a Italia me gustó mucho su estilo de juego. Es diferente al americano, es más rudo. También me gusta el estilo de Perú, allá también me gustaría ir a jugar. Soy hincha -jerga que le sopla su papá- de Sport Boys, mi papá es del Callao, pero mi mamá es hincha de Alianza Lima.

M: Hace tres años viajamos a Perú y nos contactamos con Walter Bustamante, exjugador de Deportivo Municipal. Él nos sugirió que Junior haga la prueba en las divisiones de menores de César Vallejo, que tenía como entrenador a Erick Caraza. Estuvo allí una semana y media y le gustó, por eso teníamos planeado viajar en el 2021 nuevamente, para que pruebe en el equipo de su elección, aunque con esto del virus esperamos que sí se pueda. Ya se verá.

Junior Acevedo es hincha de Sport Boys, un amor que viene desde su abuelo (exjugador del club) y por su padre Juan (que aparece junto a él). (Foto: Difusión)

¿Te ves como jugador profesional? ¿Tienes un plan B?

J: Todos tienen que saber esto es serio para mí. No tengo un ‘Plan B’, yo quiero ser jugador profesional. Me estoy preparando para continuar como futbolista y he vistos dos universidades para ir con beca. Quiero estudiar y jugar para la universidad, si voy a la MLS no podría ir al College -se le escapan palabras en inglés, pero la determinación es la misma-. Pero si tuviera que elegir... mi decisión sería el fútbol.

Este año Junior tendrá que decidir varias cosas. Sabe que su talento lo puede llevar, incluso, hasta Europa. A sus cortos 16, podría estar pensando en una próxima cita o en videojuegos, como la mayoría de sus amigos; sin embargo, está convencido de que el fútbol es su camino y se prepara todos los días para ello. En junio han previsto la reanudación de los entrenamientos, aunque está sujeto a cambios.

La idea de estudiar también está en su mente, eso sí, una carrera ligada al deporte. Por ello, alista sus mejores calificaciones desde ahora para postular por una beca deportiva a las escuelas de Providence University USA o al New Jersey Institute of Technology. Si se le presenta la oportunidad, no va a titubear. ¿Cuál será la próxima camiseta que vestirá?

Jefferson Farfán conmovió con el saludo a su mamá. (Instagram)

