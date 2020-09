La lista de convocados anunciada por Ricardo Gareca se siguió de cerca por la prensa mexicana, ya que se aguardaba que el delantero Santiago Ormeño pueda ser llamado a la Selección Peruana para disputar las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Sin embargo, finalmente su nombre no fue estuvo en la lista del ‘Tigre’.

Tras el encuentro disputado este viernes entre Puebla y Queretato, Juan Reynoso, director técnico del cuadro ‘Camotero’, se refirió a la ausencia del delantero de 27 años, que volvió a ser titular en su oncena.

“Yo sabía que no iba a ser convocado, ya se lo había anticipado. Le dije que no se bajoneé. Quizá no era le mejor momento para que sea llamado porque recién se venía recuperando del COVID-19. Sería bueno que cuando convocan a Santiago sea cuando esté en su mejor momento y ojalá sea para la próxima fecha", sostuvo en conferencia de prensa.

Puebla logró rescatar un punto de oro frente Queretaro por la fecha 12 del Torneo Guard1anes 2020. Tras ir abajo en el marcador por dos goles, la ‘Franja’ igualó el partido en los minutos finales del encuentro. Santiago Ormeño jugó 60 minutos.

De cara a esta fecha doble: Ricardo Gareca se refirió al caso de Santiago Ormeño en la Selección

Ricardo Gareca no llama a un futbolista no sin antes haberlo tenido en un microciclo de la Selección Peruana. Primero debe conocerlo para después tomar una decisión. Sin embargo, en tiempos de pandemia, se esperaba que el delantero de Puebla de México pueda ser una sorpresas en la lista del ‘Tigre’. Sin embargo, el DT aseguró que todavía necesita más tiempo para analizar la posible inclusión del atacante sensación en la Liga MX.

“No hemos hablado personalmente. Necesitamos que el jugador se manifieste. Está siendo observado”, reconoció el estratega argentino este viernes en la conferencia de prensa desde las instalaciones de la Videna.

