La participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018 le abrió las puertas de muchos clubes a los dirigidos por Ricardo Gareca. No obstante, mientras que algunas fueron ofertas reales, otras fueron solo rumores, como lo que pasó con Luis Advíncula y Atlético de Madrid.

El defensa de Rayo Vallecano contó a EFE las diversas oportunidades que se le presentaron, tras su paso por el certamen mundialista, incluyendo en Brasil y Turquía. Sin embargo, pese a su estupenda actuación, no hubo nada concreto del ‘Atleti’.

“Después del Mundial llegaron ofertas, pero la que más me sedujo fue la del Rayo porque siempre quise venir a la Liga española. Tuve propuestas de Turquía, de Brasil, del Girona español, de la segunda de Inglaterra y también se habló del Atlético de Madrid, pero de eso nunca hubo nada, fue puro humo”, precisó para EFE.

Pero, ¿por qué eligió Rayo Vallecano? “Me trataron muy bien. Me adapté bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quedase aquí. Estoy muy contento”, confesó. Asimismo, aseguró que sigue mentalizado en conseguir los resultados necesarios para llevar de nuevo al ‘Rayo’ a primera.

“Estoy muy bien en el Rayo. El futuro nunca se sabe, uno siempre quiere mejorar, pero estoy asentado en Madrid y estoy muy contento. Solo pienso en la próxima temporada. El objetivo es devolver al Rayo al sitio dónde nunca debió de dejar de estar”, sostuvo el popular ‘Bolt’.

Eliminatorias Qatar 2022 de Conmebol

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 arrancan en la primera semana de octubre, con calendario y estadios confirmados por Conmebol. Sobre la disponibilidad de compatriotas que militen en el extranjero, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, argumentó que ya se viene trabajando al respecto, a fin de tener el mayor universo posible de convocados.

“A partir del 1 de octubre podríamos traer a los seleccionados desde París, Ámsterdam, Madrid, Miami y Ciudad de México directo a Lima. La ruta de Brasil y Argentina está complicada”, sostuvo para Barrio Fútbol.

