Matías Succar quiere brillar en el extranjero y va por buen camino. El delantero nacional tan solo necesitó dos partidos para anotar su primer tanto con el LASK. Su primera celebración fuera de Perú se dio en un duelo amistoso de pretemporada ante el Lafnitz, el sábado pasado, y ahora espera que se le dé el turno de manera oficial con su nueva camiseta.

A través de una entrevista con DIRECTV, el atacante de la Selección Peruana habló sobre los primeros encuentros con la camiseta del LASK, donde pudo sumar minutos como centrodelantero y, además, habló sobre su proceso de adaptación al fútbol austriaco.

“Jugué dos amistosos, en ambos entré de ‘9’. Había que adaptarse a las técnicas pero bien, cada día mejor. Los partidos me han ayudado bastante y el hacer el gol me ha dado mucha confianza como delantero. Me sentí bastante bien y cómodo en la cancha”, sostuvo Matías Succar.

En la misma línea, el jugador se refirió a su primer tanto anotado y dejó en claro cuál es su meta más próxima: “Sé que en Perú se emocionan bastante, me lo hacen saber a través de redes, pero yo estoy tranquilo. Obviamente es importante hacer un gol, pero mi objetivo es hacer las cosas bien en partidos oficiales”, señaló el ex atacante de Deportivo Municipal como Unión Comercio.

El primer tanto de Succar en en LASK

El atacante ingresó a los 78′ de la contienda y ocho minutos más tarde colocó el quinto y definitivo en la goleada de 5-0. El ‘9’ peruano, tal como se ven las imágenes subida por su club, aprovechó un rebote para empujar el esférico dentro de la portería.

En las redes sociales de LASK destacaron que Succar también participó en la construcción de la jugada que, previo a la definición del ex Deportivo Municipal, siguió por un costado. Luego llegó un remate de Reinhold Ranftl, rebote en el cuerpo del guardameta adversario y el gol centrodelantero.





