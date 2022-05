Miguel Araujo se coronó campeón con FC Emmen de la Segunda División de los Países Bajos. Ahora, el defensor de la Selección Peruana se mentaliza en cumplir el otro objetivo del año y es clasificar al Mundial de Qatar 2022. Aunque, aún falta un partido para conseguir ese siguiente paso: el próximo 13 de junio la blanquirroja se medirá ante Australia o Emiratos Árabes.

Al respecto, el futbolista se refirió al repechaje que se desarrollará en Doha. “Tenemos que enfocarnos en nosotros. Debemos prepararnos el doble, solo será un partido fuera de casa. No tendremos a nuestros hinchas que nos inyectan esa energía que necesitamos en el juego”, explicó este jueves durante una entrevista con Exitosa Deportes.

Por otra parte, Miguel Araujo expresó que le gustaría quedarse en los ‘Caníbales’. “Quiero quedarme a vivir en Emmen. Países Bajos es un país muy lindo y tranquilo. Vivo a una hora y media de Ámsterdam y la ciudad donde estoy es pequeña y súper calmada”, señaló.

“Mañana (viernes) es el último partido y me dan libre el 11 de mayo. Viajaré a Lima el 13 para entrenar. Estamos conversando para renovar uno o dos años, si es que no llega algo mejor, me quedo. Estoy cómodo y quiero competir aquí”, añadió.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el defensa de la Selección Peruana disputó 30 partidos (28 del torneo local y los restantes en la Copa de los Países Bajos) entre los marcó cinco goles y asistió en dos oportunidades.

¿Cuándo se jugará el repechaje?

El repechaje se jugará el lunes 13 de junio a partir de la 1 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ahmad Bin Ali, que se ubica en Rayán (Doha). El ganador de este partido integrará el grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez en el Mundial.





