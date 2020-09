La Ligue 1 arrancó hace unas semanas y los equipos franceses aún no cierran sus listas para reforzar sus planteles, en busca del tan ansiado título. Sin embargo, mientras unos llegan, otros quedan fuera de los planes de los entrenadores, tal y como le está ocurriendo a Miguel Trauco.

Tras recuperarse del COVID-19, el defensa nacional se sumó a los entrenamientos de Saint-Etienne, en busca de continuidad. Si bien ha sumado minutos con la reserva, ello no significa que pueda volver al primer equipo, debido a que el técnico de los ‘Verdes', Claude Puel, ha dejado claro que no está en sus planes.

Ante esta situación, el ‘Genio' ha buscado nuevos horizontes y su próximo destino podría estar en Turquía. De acuerdo con Sainté Inside, “Miguel Trauco podría comprometerse con un club turco la semana que viene en forma de cesión con opción a compra”. Aunque no especifican a qué equipo, no sería la primera vez que un peruano milite en dicha liga.

Semanas atrás, Christian Cueva fue anunciado como nuevo refuerzo de Yeni Malatyaspor, club que disputa la Superliga de Turquía. Paolo Hurtado también juega en este país con la camiseta de Konyaspor, desde mediados del 2018.





Las ofertas que tuvo Miguel Trauco

Miguel Trauco reconoció que existió interés de equipos de la Primera División de España por contar con sus servicios, de cara a la presente temporada en el ‘Viejo Continente’. Sin embargo, su actual institución no le permitió al futbolista de la Selección Peruana avanzar en las negociaciones por intereses propios.

“Tenía ofertas de LaLiga, pero se cayeron porque mi club no quería a préstamo, quieren venderme. El 5 de octubre sabré si me quedo o me voy. La prioridad de mi equipo es venderme”, sostuvo el jugador de Saint-Étienne en un Live que realizó desde su cuenta oficial de Instagram.

El seleccionado nacional no se siente del todo conforme con su actualidad en Francia, por lo que no descarta cambiar de camiseta muy pronto. Para despejar dudas sobre su futuro, Miguel Trauco considera que tendrán que pasar unos días más. “Siento que mi entrenador me quiere vender, pero hasta ahora nada. Yo también estoy incómodo porque quiero jugar, pero tengo que esperar”, confesó.

