Santiago Ormeño cambió de equipo para la presente temporada de la Liga MX. El atacante de la Selección Peruana dejó el Puebla para calzarse la camiseta del León de Guanajuato. A pesar de no haber realizado la pretemporada con el equipo dirigido por Ariel Holan, por estar con la Blanquirroja en la Copa América, ha disputado todos los partidos oficiales del cuadro esmeralda.

Depor conversó con el periodista mexicano Ezequiel Gasca, quien habló acerca de la actualidad que atraviesa el futbolista de 27 años con el exequipo de Pedro Aquino.

“Físicamente ha estado haciendo trabajos especiales hasta esta semana, por eso no había podido arrancar en los partidos anteriores. Ahora ante Querétaro lo hizo y no tuvo mucho balón, peleó algunas pelotas por arriba, realmente fue un juego complicado para él, bajó a intentar participar del juego, pero de cara al marco no tuvo ninguna”, explicó.

Bajo esa misma línea, agregó: “Ahora ya está al cien por ciento, por eso arrancó contra Querétaro. Hoy es el ‘9′ titular. El DT había anticipado que no arrancaba por no estar al a tope físicamente. Lo que puede sorprender es que aun sin estar al cien le haya ganado el puesto a Emmanuel Gigliotti, aunque no es tanto por Santiago, sino por el rechazo que comienza a tener Emmanuel de la afición, hay mucha presión en torno a él”.

Durante las tres primeras jornadas del Torneo Apertura 2021, ‘Santi’ ha sumado 99 minutos. En el último encuentro ante Querétaro alineó primera vez como titular y jugó hasta los 64′, en el triunfo 1-0 ante los ‘Gallos Blancos’.

Ante la poca actividad con la que llegarán Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, Santiago Ormeño aparece como unas de las opciones para comandar el ataque peruano.





