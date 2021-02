El crecimiento de Renato Tapia en los últimos años ha sido evidente. El futbolista de la Selección Peruana ha ido ganando experiencia y aprovechando cada una de las oportunidades que se la han presentado por delante, de tal forma que ahora es uno de los jugadores más importantes del Celta de Vigo, club al que llegó el año pasado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador aprovechó su tiempo libre para responder algunas preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó si es que le gustaría quedarme muchos años más en el Celta de Vigo, a lo que él respondió: “Eso espero”, junto a un emoji de corazón.

Cabe precisar que en la última conferencia de Ricardo Gareca, este se refirió al crecimiento de Renato Tapia, uno de los jugadores que habitualmente es convocado a los partidos de la Selección Peruana y que suele arrancar como titular.

“Él se preparó para esto, es constante, así que el siempre tuvo la intención de tener su pasaporte comunitario, tiene las cosas muy claras él y su familia. No me sorprende pero me pone muy contento”, señaló el ‘Tigre’.

En lo que va de la temporada, Renato Tapia va sumando 1691 minutos en la cancha, a lo largo de 20 partidos jugados con la camiseta del Celta. El futbolista es constantemente elogiado por la prensa europea y en varias oportunidades ha logrado meterse en el once ideal de LaLiga.

Gareca sobre las restricciones en los vuelos de Europa

Gran parte de los jugadores de la Selección Peruana se encuentran en Europa desarrollando su carrera futbolística, por tal motivo, el cierre de fronteras que ha establecido el Gobierno peruano empieza a ser un dolor de cabeza para el comando técnico de Gareca, pensando en la siguiente fecha de Eliminatorias.

En una reciente entrevista el ‘Tigre’ sostuvo que tiene confianza en que todo se solucione hasta esa fecha, sin embargo, precisó que tiene un plan B que es jugar con los futbolistas del ámbito local.

“Creo que se nos va a facilitar las posibilidades para que lleguen los jugadores de Europa y si no se da, la Selección saldrá con los jugadores que tengamos a la mano, dentro del seguimiento que estamos haciendo para el inicio de las Eliminatorias”, precisó el estratega de la bicolor.

