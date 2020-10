Renato Tapia volvió a España para sumarse a las filas del Celta de Vigo tras su participación en la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 con la Selección Peruana. El volante nacional arrancó como titular en el duelo ante Atlético de Madrid y jugó los 90 minutos del duelo.

Tapia fue uno de los jugadores que tomaron la palabra tras la derrota del Celta, habló sobre el desempeño del equipo y aseguró que su presencia en la Selección Peruana no afecta su trabajo en el cuadro español.

“Es un resultado que no refleja el transcurso del partido, pero el Atlético de Madrid tiene jugadores que tienen una en el área y concretan. Ahora toca seguir trabajando, seguir por esta línea, que así otros rivales va a hacer muy difícil que nos ganen. Da un poco de rabia por no poder concretar, esto es así, nos enfrentamos ante un muy buen equipo”, precisó.

“Si quiero volver a mi Selección y sobre todo jugar, no tengo que poner excusas para el regreso. Tengo que estar los 90 minutos e incluso más. Escuché eso por ahí, aquí estoy, y en las próximas fechas serán igual”, continuó.

Juan Carlos Oblitas: “Si me tengo que meter en cosas que no me competen, lo voy a hacer”

A través de una entrevista en Movistar Deportes, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, aseguró la directiva podría hacer su descargo formal para que lo sucedido en el último partido de Perú no vuelva a repetirse.

“La FPF va a, seguramente, enviar, a través de conductos regulares, una protesta formal con las formas debidas, como debe ser. El tema del VAR, más nos ha confundido que aclarado”, señaló el directivo.

En otro momento, Oblitas mostró su compromiso con la Selección que ahora dirige Ricardo Gareca. “Si me tengo que meter en cosas que no me competen, lo voy a hacer. Estoy para defender a la Selección. Voy estar pensando en todo para que esto no nos vuelva a pasar, para dejar tranquilo a Ricardo”, sostuvo con respecto a la situación que atraviesa la ‘Blanquirroja’.

