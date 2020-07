No fue un partido completo, pero ya se saben que hasta un segundo en la Selección Peruana se valora. Por eso, con Wilder Cartagena siempre se recuerdan los 27 minutos frente a Ecuador en Quito; los 37′ con Argentina en la ‘Bombonera’ y, cómo no, los 11′ que sumó en el Mundial de Rusia 2018 ante Australia. Aquí la anécdota con el ‘profe’ Ricardo Gareca.

“En el partido versus a Australia fue un sueño para mí. Recuerdo cuando el ‘profe’ me llamó para ingresar, no lo podía creer. Sinceramente lo escuché poco, porque me ganó la adrenalina de jugar el Mundial”, mencionó el mediocampista de Godoy Cruz en El Tridente Depor.

Con relación a la comunicación actual que existe con el comando técnico de la selección, esto expresó Cartagena: “La selección sigue pendiente de nosotros. He recibido llamadas tanto del profe (Gareca), como del psicólogo. A pesar de que la competencia es sana siento que mi puesto lo peleo directamente con Renato Tapia, por mi naturaleza en la contención”.

Sobre el respeto que hoy tiene la blanquirroja de cara a las Eliminatorias, sobre todo después de ir al Mundial y luego llegar a la final de la Copa América 2019, Cartagena indicó que “siento que la selección se ganó un respeto y se nota. En la última Copa América, Perú demostró que ha crecido mucho y los rivales saben que tienen que esforzarse más para poder derrotarnos”.

Su presente en Argentina

Vivir en Mendoza ha hecho que Cartagena madure más, a pesar de que desde un principio sus primeras expectativas no eran quedarse en el país ‘che’: “Mi primer objetivo al llegar a Argentina fue para volver al fútbol competitivo, pero cuando llegue acá (con Godoy Cruz), me di cuenta que lo que quiero es disfrutar. Cuando se podía jugar con público disfruté esa pasión”. Ahora, cuando le consultaron sobre su afinidad entre Boca Juniors y River Plate, esto manifestó: “Escojo Boca, porque me recuerda mucho cuando lo veía en Fox Sports, en mi casa de El Carmen”.

En cuanto al rendimiento de nuestro compatriota Luis Abram, ‘Carta’ no dudó en llenarlo de elogios. “Acá Abram se ha ganado un respeto impresionante. La temporada que ha jugado ha sido muy buena y ahora suena en todos lados, ojalá se le pueda dar algo en Europa. Lo conozco, sé que es un gran jugador que ha quemado etapas muy bien”, expresó.