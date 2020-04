Sergio Peña tiene los mejores recuerdos de Alianza Lima y es el club al que quisiera volver. En más de una oportunidad ha dicho que es hincha blanquiazul y su paso por Matute cambió su vida. El volante vivió sus mejores años y momentos divertidos que hoy recuerda con alegría.

“Leao Butrón en Alianza Lima venía de la nada y me decía tres penales, si te tapo dos no juegan más conmigo a los penales. Yo todos los días le rogaba porque siempre perdía. Todos los días le pedía una nueva oportunidad porque me tapaba todos los penales”, contó entre risas en una entrevista con DirecTV.

“Primero como persona Leao Butrón es increíble, amigo de verdad. Yo siempre lo he admirado, y como arquero él tiene todo, me gusta mucho, para mí es un arquero completo”, añadió Sergio Peña.

El volante dijo que todavía le quedan penales por patear a Leao Butrón. “Nunca le pude ganar, es algo que está pendiente sin duda”, declaró.

Hace unos días Sergio Peña contó que le gustaría retirarse en Alianza Lima al final de su carrera, pero que también quisiera volver antes para pelear por el título nacional, cuando aún cuente con un estado físico que se lo permita.

“Me gustaría volver a Alianza Lima para jugar con Yordy Reyna, Renato Tapia, Wilder Cartagena. Por más que quiera no voy a jugar con Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Quiero ir a jugar para campeonar y dejar mi nombre, pero también quiero retirarme ahí”, aseguró.

LO MEJOR DE LAS ENTREVISTAS #DFSHADIRECTVPerú 🗣⚽️🇵🇪



Sergio Peña - PARTE 3



"@Leaobutron EN @ClubALoficial ME DECÍA DE LA NADA: 'PATÉAME 3 PENALES, SI TE TAPO 2, NUNCA MÁS JUEGAS CONMIGO'. YO TODOS LOS DÍAS LE ROGABA, PORQUE SIEMPRE PERDÍA".



Mira el video completo ⤵️ pic.twitter.com/zf6yHBRZnn — DIRECTV Perú | #QuedateEnCasa 🏠 (@DIRECTVPeru) April 15, 2020

