Sporting Cristal: Huachipato hizo oficial la contratación de Alexander Succar

Huachipato FC anunció oficialmente la llegada de Alexander Succar a sus filas. El delantero llega a préstamo por toda la temporada 2019 gracias al acuerdo con Sporting Cristal. El mismo incluye también una opción de compra a favor del club sureño.

"Hoy le damos la bienvenida al delantero peruano Alexander Succar, quien se transforma en el noveno refuerzo acerero para la Temporada 2019. ¡Te deseamos mucho éxito en tu nuevo club!", fue el anuncio oficial del club.

Sporting Cristal también emitió cun comunicado oficializando la partida de su jugador. "Luego que el jugador Alexander Succar manifestará al Cuerpo Técnico y la Gerencia de Fútbol su deseo de explorar otras alternativas deportivas para la presente temporada, el Club y el jugador evaluaron las mejores opciones, decidiendo finalmente optar por la cesión temporal con opción de compra al Club Huachipato FC", señalaron.

Alexander Succar fue sometido a los procedimientos médicos correspondientes, para posteriormente firmar su contrato con el Club Huachipato FC. Luego brindó sus primeras declaraciones.

“Cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Vengo de Sporting Cristal que es un club serio también y me dejaron venir. Estoy muy contento de estar acá”, expresó el jugador.

