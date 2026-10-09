Sporting Lisboa no pudo sostener su buena racha dentro del certamen juvenil y terminó tropezando por 1-0 durante su visita al Estoril. El compromiso, correspondiente a la octava jornada de la Liga Next Gen U23 2026/27, dejó un trago amargo en lo colectivo tras irse con las manos vacías del terreno de juego. Sin embargo, para la afición nacional este cruce no pasó desapercibido, ya que brindó importantes novedades respecto al rodaje y continuidad de los juveniles peruanos en Europa.

En ese sentido, la principal novedad en la alineación inicial fue la inclusión del delantero peruano Víctor Guzmán, quien arrancó como titular. El atacante patrio gozó de la plena confianza de su cuerpo técnico al disputar la totalidad de los 90 minutos de juego en la zona ofensiva. A pesar del constante desgaste físico y de buscar generar peligro en territorio rival, Guzmán no logró romper la valla contraria en esta fecha.

Por otro lado, Sebastián Osorio vivió una jornada inolvidable al concretar oficialmente su esperado debut absoluto luciendo los colores de Lisboa. El mediocampista peruano saltó al campo a los 61 minutos de juego, haciendo su ingreso para intentar cambiar la dinámica de las acciones del equipo. Con su estreno oficial, el volante peruano inicia un nuevo capítulo en su etapa formativa dentro del balompié de la liga de Portugal.

En lo que respecta al panorama general en la tabla de posiciones, esta caída no terminó afectando severamente su lugar en la zona alta. Pese a no sumar puntos en esta octava fecha disputada de la Liga Next Gen U23, Sporting Lisboa se mantiene en la segunda posición con 15 unidades.

Con el firme propósito de dejar atrás este tropiezo y retomar la senda del triunfo, el cuadro portugués ya piensa en su próximo gran reto. Su siguiente compromiso oficial está fijado para llevarse a cabo el martes 20 de octubre, jornada en la que chocarán contra Gil Vicente.

¿Cuándo vuelven a jugar Victor Guzmán y Sebastián Osorio con Sporting de Lisboa?

Por la fecha 9 de la Liga Next Gen U-23, Sporting de Lisboa recibirá a Gil Vicente a las 9:00 a.m hora peruana. Recuerda que los detalles los vivirás por las redes de Depor.

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