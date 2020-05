Claudio Pizarro recordó su paso por Deportivo Pesquero y su gran cariño por Roberto Chale. El entrenador fue quien le dio la oportunidad de debutar en primera y con el que vivió innumerables y divertidas anécdotas.

“Roberto Chale fue el que me dio la oportunidad de empezar en el fútbol profesional y es algo que nuca voy a olvidar. Me dijo que me divirtiera, escuela antigua diferente a como son las cosas ahora”, dijo en una entrevista con ‘Fútbol en América’.

Las anécdotas no faltaron en la entrevista y más conociendo el temperamento de Roberto Chale.

“En esa época había problemas económicos y la plata no llegaba como debía llegar. Yo recién empezaba y me acuerdo que había reuniones y no sabíamos qué hacer. Nos reunió Roberto Chale y nos dijo que si no había plata no podíamos entrenar y nos llevó a comer un ceviche. Él dijo hasta que no llegue la plata no entrenamos”, recordó entre risas.

Claudio Pizarro jugó dos años en Deportivo Pesquero y a inicios de 1998 fue fichado por Alianza Lima. Luego vendría Werder Bremen donde inició una exitosa carrera internacional.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro y la historia de su foto con la camiseta de Sporting Cristal

Claudio Pizarro y la historia de la foto con la camiseta celeste. (América TV)