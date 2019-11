Hizo su gran debut en la Primeira Liga. Gustavo Dulanto fue titular en su primer partido de la Primer División el fútbol portugués, disputando los 90 minutos con Boavista ante el Porto. Si bien ya había jugado con la Copa de este país, el duelo ante el multicampeón y de local le valió al defensa acumular tiempo a su ficha. Este hecho no pasó desapercibida por la prensa local, especialmente por la manera cómo llegó al ‘Viejo Continente’.

En una entrevista para Ovación, Dulanto narró su experiencia en el fútbol portugués y cómo es que llegó a este, luego de su repentina salida de Real Garcilaso. "Luego del resbalón que tuve en la Libertadores, no me consideraban mucho. Por eso quedé libre a mitad de año y cuando salió lo de Portugal, no la pensé dos veces”, sostuvo el defensa peruano .

Aquel partido, por la primera fase preliminar en la Copa Libertadores, Dulanto ingresó por Alfredo Ramúa en el minuto 88 del partido. Hasta ese momento, ambos equipos habían empatado 1-1 en Cusco, en el duelo de vuelta, por la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, tratando de defender en el área se resbala y ese evento le dio la posibilidad a Deportivo La Guaira de marcar el segundo, ganando así su pase.

Ello terminó por separar al defensa del grupo y, con ello, la no renovación de su contrato. Esta posibilidad lo dejó libre para aceptar las ofertas que tuvo, entre ellas la de Boavista. A la fecha, Dulanto tiene 90 minutos en la Copa de Portugal y también en la Primerira Liga, luego de enfrentar a Porto, equipo al cual admiraba antes de su llegada a Europa. “El año pasado los veía en la Champions League por TV y ahora los enfrento por el campeonato portugués”, agregó en la entrevista.

Renato Tapia habló de la titularidad en la Selección Peruana. (11/11/19)