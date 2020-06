Tras pasar la cuarentena en Lima, junto a su familia y amigos, el exjugador de Universitario de Deportes, Roberto Siucho (Xiao Taotao) arribó en China, para retornar a los trabajos de su club. El volante de 23 años deberá quedarse en cuarentena al menos 14 días, para descartar cualquier contagio de coronavirus, además de pasar por las pruebas correspondientes.

A su llegara al ‘gigante asiático’, Siucho no dudó en compartir una peculiar foto antes de bajar del avión, para compartirlos a través de su cuenta de Instagram. La foto fue acompañara de un mensaje de aliento a los hinchas y peruanos, ante la incertidumbre en la que se se encuentra el país a causa del coronavirus.

“Llegué a China. ¡Gracias a todos por los mensajes deseándome lo mejor! Desde ya estoy extrañando a mi familia, enamorada y a mis mejores amigos. Extraño Perú, sobre todo como era antes, pero estoy seguro que pronto pasará todo y aprenderemos a valorar muchas cosas de las cuales no las hicimos. Be habby and stay strong”, publicó.

El volante de 23 años llegó a Perú, al poco tiempo de que se canceran los eventos masivos y se pusiera en aislamiento la ciudad de Wuhan. Durante este periodo, el fútbolista nacionalizado chino tuvo a oportunidad de volver al estadio Monumental, aunque días después el fútbol peruano también se paralizó.

Retorno a la normalidad

Luego de que se dejaran de reportar casos positivos propios en China, las diferentes actividades y comercios comenzaron a reanudarse de manera paulatina. El deportes es uno de los sectores que pronto podría estar reanudándose, previos controles.

No obstante, se teme un nuevo rebrote, especialmente por la cantidad de personas que han llegado al país y que han contagiado nuevamente. Por ello, el exjugador de Universitario podría pasar por una prueba de COVID-19 al llegar y una cuarentena obligatoria de 14 días, a fin de descartar cualquier posibilidad.

