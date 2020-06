¿Cómo no recordar el Sudamericano Sub del 2013? Fue la última selección que estuvo más cerca de clasificar a un Mundial juvenil. Ahí, aparte de la eficacia goleadora de Yordy Reyna, la picardía de Hernán Hinostroza, el liderazgo del portero Ángelo Campos, la velocidad de Jean Deza o la presencia de Renato Tapia, por citar algunos, también destacó la seguridad de Rafael Guarderas.

Desde la mitad de la cancha, el zurdo manejaba los hilos de esa ‘sele’, dirigida por Daniel Ahmed, y se convirtió en uno de los más importantes. Pese a que la prensa e hinchas le auguraban una carrera prometedora y una continuidad en la selección mayor, Guarderas no despegó del todo. Pero hoy, a sus 26 años, el ‘Rafa’ quiere su revancha, y consolidarla en Universitario. De hecho, ya lanzó su ‘advertencia’ a Ricardo Gareca: “El jugador de la Liga 1 puede cumplir con el reto de jugar en la selección”. Justo en el momento, donde el ‘Tigre’ considera a los jugadores del torneo local, en caso no lleguen los ‘extranjeros’, debido a la pandemia.

A continuación, Guarderas nos cuenta cómo se alista para el reinicio de la Liga y su objetivo a corto plazo: campeonar con Universitario, así como lo hizo en 2013, al mando de Ángel Comizzo.

Ya van más de 80 días en cuarentena, ¿cómo la afronta un futbolista de alto nivel?

Es un tiempo largo, mucho más largo de lo que todos esperábamos. Sobre todo para personas como yo, que vivimos del deporte. Creo que ya casi tres meses es un periodo muy extenso. Va a ser muy difícil volver, pero igual tratamos de mantenernos en buen estado físico, peso, pero igual será complicado. Porque en casa no hay las comodidades que normalmente tiene el club.

Dicen que es complicado usar la mascarilla al ejercitarse, ¿lo has comprobado?

Sí, intenté salir con la mascarilla, pero me fastidiaba. Por momentos me la bajaba un poco, pero la verdad es muy difícil. Habría que observar bien el tema de la mascarilla, pero son decisiones que escapan de nuestras manos y hay que acatarlas.

¿Cómo van los trabajos físicos caseros en la ‘U’? ¿Son monitoreados por Gregorio Pérez?

La verdad que en la ‘U’ fue un poco diferente. Nosotros salimos dos días antes que empiece la cuarentena y el preparador físico nos mandó unas pautas a cada jugador. Pero él pensó que no sería tan rígida y fueron trabajos como salir a correr al parque o cosas así. Lamentablemente, hubo mucha restricción y nos empezaron a mandar trabajos muy generales, funcionales. La verdad que no hay un control estricto de cada jugador. Pienso que dependerá de cada uno qué tan bien quiera llegar, porque la competencia interna está fuerte en el equipo y ninguno quiere dar ni un ‘cachito’. Igual, hay comunicación constante con el cuerpo técnico. A veces nos llama el ‘profe’ Pérez, el preparador físico o el fisioterapeuta. Pero se habla más que todo para saber cómo estamos de la cabeza, la familia, creo que el tema deportivo quedó un poco de lado. El cuerpo técnico tiene plena confianza en sus jugadores, y todos seguimos entrenando desde casa. Todos vamos a llegar de la mejor manera para el reinicio de la Liga 1.

Según la FPF, serán casi 30 días los que tendrán los jugadores para poder recuperarse y llegar a su mejor nivel. ¿Es un tiempo óptimo?

Va a ser complicado. Igual, 30 días es un tiempo bastante prudente para ponernos en forma, que te permita hacer una buena pretemporada, que me parece será la principal base. No vamos a tener roce de partidos, tendremos que agarrar el ritmo conforme lleguen los duelos oficiales. Pero sabemos que es difícil poner más días de entrenamiento, porque el año ya se queda corto y hay que jugar el torneo. No llegaremos al 100%, pero se puede alcanzar un 80%, con eso ya se podría afrontar bien lo que resta del campeonato.

¿Qué opinión sobre la medida que se juegue lo que resta del Apertura solo en Lima?

Quiero aclarar que terminar el Apertura es lo más justo, por todos los puntos que se ganaron en la cancha. Eso no se puede quitar. Me parecía injusto que Alianza Universidad estando primero comience de cero. Y sobre que se juegue en Lima, son decisiones que escapan de los jugadores, de eso se encargan los organizadores y también tendrá que influir mucho el Ministerio de Salud con el tema de los protocolos, los cuales hay que cumplirlos. Es un caso excepcional, creo que nos tenemos que adaptarnos. Obviamente habrá una ventaja para los equipos de Lima, porque los de altura o los que juegan en calor van a perder su localía. Pero si las autoridades dicen que es lo mejor hay que acatar.

¿En la ‘U’ ya se tocó el tema de los protocolos de sanidad? ¿Hay alguna información?

Nos mandaron como un borrador hace un par de meses. Por ahí es totalmente diferente. Más que eso no nos han dicho, no sabemos cuándo vamos a volver a entrenar. Solo sabemos lo que habló el presidente Agustín Lozano, después de eso no hemos recibido comunicación.

En una reciente entrevista con Depor, Ricardo Gareca habló de las grandes oportunidades que tendrán los jugadores del torneo local, en caso no puedan llegar los ‘extranjeros’, ¿qué opinas?

Hay que verle a todo el lado positivo. Puede ser una oportunidad, que por ahí no sería tan fácil si el curso habría seguido normal. El que tenga la chance, sea yo o quien sea, estoy seguro que lo tratará de hacer de la mejor manera. Todos van a tratar de llegar de la mejor manera para ver si te toca estar en la selección. Hay que seguir con esa línea de crecimiento. Hay que demostrar que el jugador de la Liga 1 puede cumplir con el reto de estar en la selección.

Venía linda esa volante de la ‘U’ con Armando Alfageme, Gerson Barreto, Donald Millán, Jesús Barco y tú. En mala hora llegó la cuarentena…

Tenemos varias variantes. Veníamos levantando nuestro nivel cada partido. Ganarle a Alianza Lima fue un golpe fuerte en lo anímico y nos acercó a los punteros. Luego se venían dos duelos que, en el papel, se podían ganar y alcanzar la punta. Pero esta pandemia nos afecta a todos, tres meses es un tiempo muy largo y vamos a empezar todos de cero.

El objetivo está claro: ganar el Apertura…

Nos demostramos que estamos para pelear el título, el objetivo sigue siendo campeonar. Vamos a seguir por ese camino.

A tus 26 años, ¿sigue latente el sueño de llegar al extranjero?

Es una meta que siempre tengo presente, trabajo mucho para eso. Ahora que le va bien a la selección, eso también nos abre muchas puertas. El reflejo es que muchos peruanos han salido en estos últimos años y lo hacen en buen nivel. Ojalá en algún momento me llegue la chance.

Conociendo tus características, ¿qué liga en el mundo se te acomoda más?

Creo que la liga mexicana se me acomodaría, por ahí también la colombiana. Pero sea la liga que sea lo asumiría como un reto. He tenido propuestas, pero no se llegó a cerrar nada. Pero si sé que estoy en observación constante.

¿Qué le falta por mejorar a Guarderas?

Creo que me falta ser un poco más profundo, marcar más goles, recuperar más balones. Eso principalmente, pero todo se puede trabajar. También he crecido en lo personal.

A lo largo de tu carrera tuviste bajos y altos. Fuiste el preferido de algunos técnicos y otros no te sacaron ni en lista, ¿por qué?

Es verdad. Cuando se fue el ‘profe’ Ángel Comizzo en 2014, dejé de jugar en la ‘U’. Luego llegó Luis Fernando Suárez y no me puso ni en lista (risas). Llegué a San Martín y también jugué poco. En Municipal, entre 2017 y 2018, completé casi 70 partidos. El año pasado, en UTC, jugué más del 80% de los duelos. Y ahora en la ‘U’ también vengo teniendo continuidad.