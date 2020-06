Reimond Manco remarcó su preferencia por el Perú en una reciente entrevista al ser consultado sobre el interés que despertó en Venezuela cuando se iniciaba en el fútbol. El exjugador de Alianza Lima aseguró que nunca dudó en representar a la selección peruana.

“Yo quiero mucho a Venezuela pero el cariño y el amor es diferente. A pesar que haya nacido allá, yo soy más peruano que el ceviche y la papa a la huancaína”, señaló este viernes en una transmisión en vivo vía Instagram con el periodista argentino Jair Durand.

“Al Sudamericano (Sub 17 en 2007) me llamaron oficialmente de la selección de Venezuela y la de Perú. Tocó elegir y no lo pensé dos veces”, indicó Manco, quien se inclinó por la bicolor tras nacer en la nación ‘llanera’ y representar a la ‘Vinotinto’ sub 15, además de integrar las divisiones menores de Santo Tomás de Villanueva y Mineros de Guayana.

“Estaba con todas las ganas, ese Sudamericano me cambió la vida”, recordó sobre su participación en el certamen. “En ese tiempo la fe en el fútbol era nula, menos en menores”, agregó.

El ex ‘jotita’ también se refirió a su salida de Binacional, club que aceptó su pedido para rescindir contrato luego de una serie de discrepancias durante la pandemia de COVID-19. “Es penoso terminar de esa forma, cuando la relación está desgastada es mejor dar un paso al costado y enrumbar por otro camino. No me gustan las injusticias y verme denigrado como jugador”, afirmó el jugador de 29 años, que todavía tiene en mente captar la atención de Ricardo Gareca.

“Siempre va a ser un sueño la selección, una meta a la que uno quiere llegar”, reconoció a pesar de que, en noviembre del año pasado, fue contactado para poder jugar por la selección de Venezuela absoluta.