La tensión crece. Los jugadores de Binacional volvieron a manifestar su pesar por el manejo del club durante la pandemia de COVID-19, que tiene al plantel del vigente campeón peruano bajo suspensión perfecta de labores y una incertidumbre que solo crece con paso del tiempo.

Los integrantes del ‘Poderoso del Sur’ se pronunciaron este martes en una videoconferencia y protestaron por el desamparo en el que se encuentran mientras otras instituciones preparan su retorno.

Reimond Manco, uno de los futbolistas afectados, llegó a un punto límite y anunció que quiere cambiar de camiseta.

“Nos sentimos estafados porque nosotros también tenemos familia, somos seres humanos. Nos han enviado dos boletas de abril completamente diferentes. Pedimos explicaciones, pero siempre responden con sandeces. Yo estoy buscando mi desvinculación porque no me gusta esta situación. Estoy cansado de pelear porque estás cosas son desgastantes. Todo lo que estamos reclamando está dentro del marco de la ley. No sabemos si les han aceptado la suspensión perfecta o no”, señaló el mediocampista nacional a través de la aplicación Zoom.

“Si todos tuviéramos la posibilidad de irnos, creo que la mayoría lo haría. Solo espero que las cosas mejoren. No veo una voluntad de ellos de querer hacer las cosas bien”, agregó Manco, quien días antes denunció que, al margen de las rebajas salariales que pretendía negociar Binacional antes de aplicar suspensión perfecta, la entidad todavía no cancela la mitad de las vacaciones que asumieron los jugadores de manera obligatoria.

No es el único reclamo

La plantilla de Binacional solicita que las autoridades del fútbol y gubernamentales tomen cartas en el asunto. “Si el club no se va a poner en contacto como lo viene haciendo en toda la pandemia, queremos que intervenga la Federación. Yo no creo que empiece un campeonato diciendo que si llena el estadio te puede pagar. En la suspensión perfecta queremos que intervenga el Ministerio de Trabajo, la Sunafil. Hay muchas cosas que no están claras”, indicó Jeickson Reyes, defensor del club.

“Vamos a ser el último equipo que quizás se reintegre a entrenar. Va a ser una desventaja para nosotros”, lamentó Dahwling Leudo, uno de los elementos extranjeros que militan en el ‘Poderoso del Sur’.

VIDEO RECOMENDADO

Farfán recordó anécdota de Guerrero. (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR