Reimond Manco: "Esta Selección Peruana Sub 17 es un equipo que deja la piel en la cancha"

Después de la victoria de Real Garcilaso ante Alianza Lima, Reimond Manco se confesó para Movistar Deportes El delantero del club cusqueño se refirió a la participación de la Selección Sub 17 en el Sudamericano de la categoría.

Reimond Manco destacó la actuación que viene teniendo la Selección Peruana Sub 17, incluso calificó de 'aguerrida' al equipo que dirige Carlos Silvestri y confía en que podrán lograr el objetivo de clasificar al Mundial Sub 17.

"Esta Selección Sub 17 es un equipo que deja la piel en la cancha. Cuando uno se pone la camiseta de la Selección Peruana eso no se negocia. El fútbol y lo que te deja la selección es una motivación extra." declaró Reimond Marco para Movistar Deportes.

Además, recordó con nostalgia los momentos que vivió junto a sus compañeros cuando fueron parte de la Selección Peruana Sub 17. Sin embargo, confesó que aún mantiene comunicación con algunos de los jugadores que fue al mundial de la categoría.

"Tengo contacto con la mayoría de jugadores que fuimos al Mundial Sub 17, hoy vi a Gallese y lo abracé", reveló el delantero de Real Garcilaso. Asimismo lamentó que Juan José Ore no sea lo suficientemente apreciado. "Me genera tristeza que Juan José Oré no sea valorado con todo lo que nos dio en el fútbol", afirmó.

Paolo Guerrero retornó a las canchas. (América TV)

► Alianza Lima vs. River Plate: fecha, hora y canal del partido por la Copa Libertadores 2019



► Melgar vs. San Lorenzo: compromiso por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2019



► Alianza Lima: José Manzaneda fue considerado uno de los más habilidosos de la Copa Libertadores



► Fox Sports: "Russo habló en el vestuario con Riojas y Godoy"



► Miguel Ángel Russo alcanza la peor racha de Alianza Lima desde el 2015