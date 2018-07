Aunque distintos parezcan, Reinaldo Merlo y Ricardo Gareca tienen muchas cosas en común. No comparten precisamente el mismo champú, pero son tan o más cabuleros que el propio Bilardo. Y claro, ambos profesan la filosofía del “paso a paso”.

'Mostaza' acuñó esta frase en la recordada campaña que realizó en Racing Club para acabar con los 35 años sin títulos. Y el ‘Tigre’ utilizó exactamente esas tres palabras para sacar del infierno en el que Perú se hundió 36 años sin poder ir a los mundiales.

“Me gustaría que el ‘Flaco’ se quede en Perú ”, nos dice en una conversación telefónica, en donde no vacila en poner freno cuando se le pregunta sobre el trabajo de Sampaoli al mando de Argentina.

Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo y sus cábalas. (Video: YouTibe)

¿Esperó más de Argentina en este Mundial?

No me gusta opinar de la selección porque yo fui técnico [de la Sub 20]. No quiero que nadie tome a mal mi posición. Pero dejemos sin efecto este tema.

Su famosa frase del “paso a paso” la utilizó Ricardo Gareca en muchas entrevistas y le fue bien en Perú

Yo lo vi muy bien. No tuvo esa dosis de suerte que se necesita en un Mundial, pero practicó un fútbol muy bueno. Con la pelota abajo, fiel a su filosofía.

No clasificó a los octavos, pero dejó una buena impresión

Para mí, hizo un gran Mundial. No todo se mide en torno a los resultados. El trabajo es algo más profundo. Ahora, lo que necesita es sostener este buen momento.

¿Sería un error de Gareca dejar la Selección en estos momentos?

Ojalá se quede. Debería hacerlo, porque tiene material para explotar. Ha hecho las cosas muy bien. Le dio a Perú ese empujón que necesitaba.

Usted, ¿qué le aconsejaría?

Es una decisión netamente de él. Pero yo, de corazón, deseo que se quede en Perú.

¿Algún peruano en particular le llamó la atención, durante el Mundial?

Tiende una banda de jugadores muy buenos y solidarios, en todas las líneas. Ricardo ha formado un equipo compacto. Eso precisamente es el gran mérito del ‘Flaco’. Como te digo, Perú tuvo que haber clasificado a octavos.

Menotti me decía que este Perú ha escarbado la tierra y ha regresado a sus raíces

Perú ha vuelto a jugar como lo hacía en los 70, cuando tenía a futbolistas de muy buena técnica… dotados. Siempre tuvo esa clase de individualidades. Yo, en serio, lo veo muy bien para afrontar Qatar 2022.

Christian Ramos: "Quería más en el Mundial, siento un poco de vergüenza" (América)