Ricardo Zamora, el portero peruano que juega en Brasil y sueña con enfrentar a Paolo Guerrero

Tiene 19 años y hoy defiende los colores de la Asociación Deportiva Barra dos Coqueiros de la Segunda Profesional de Aracaju en Brasil. Ricardo Antonio Zamora García se ha propuesto seguir acumulando experiencia, ahora internacional, para volver tarde o temprano al fútbol peruano.

Debutó a los 10 años en el Club Los Naranjitos. Como caso anecdótico, llegó al arco de ese equipo porque el titular había faltado. No volvió a dejar ese puesto hasta hoy. En Afis logró una marca impresionante, ya que en una definición de 15 penales que le ejecutaron atajó 9.

Del 2017 al 2018 jugó en la Segunda División por la Reserva del Ayacucho FC, Fue el 2018 que como campeón actuando en la Liga de Chorrillos en el Juventud América en que Ricardo Antonio dio el gran salto a Brasil.

Una recomendación del preparador de arqueros del Ayacucho FC, Daniel Galo de nacionalidad brasileña, lo ubicó en la tierra de Pelé este año. "Agradezco a Galo, a mi arquero profesional que tuve, Jesús Camino y entre todos a los profesores Luis Rubiños, Eusebio Acasuzo y a mi padre Raúl Zamora. Sin ellos no hubiera sido posible que hoy me encuentre en el lugar al que he llegado y espero seguir más adelante", dijo.

Admira al arquero aliancista Ítalo Espinoza y afuera al meta inglés Joe Hart al que lo sigue desde que tenía 13 años pero por ahora, en Brasil, espera algún día enfrentar a Paolo Guerrero y Christian Cueva por tenerlos tan cerca de donde está jugando ellos: en Inter de Porto Alegre y Santos, respectivamente.