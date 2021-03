Actualmente, Alianza Lima se prepara futbolísticamente para afrontar la Liga 2 de la mano del técnico Carlos Bustos. Sin embargo, la directiva blanquiazul sigue peleando por permanecer en la Primera División a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La decisión final se conocerá el próximo 17 de marzo, cinco días después del inicio de la Liga 1, cuya fecha de inicio está programada para el viernes 12.

No obstante, Julio García, uno de los abogados de la institución blanquiazul aseguró que no hubo petición formal desde el club para postergar la primera fecha. “Hasta el momento, y hasta donde yo sé, no se ha presentado ninguna solicitud para postergar el inicio del campeonato (Liga1) y tampoco ha sido una recomendación del equipo legal de Alianza Lima”, dijo el asesor legal en el programa radial ‘Las Voces del Fútbol’.

Julio García, a su vez, indicó que “esta situación preocupa, pero ahora está en manos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los organizadores. Hay muchos escenarios, si el TAS falla a favor de Alianza y no juega el 2021, sería considerado un daño ilegítimo”.

Finalmente, habló sobre las posibilidades que tiene el club íntimo de obtener un resultado favorable frente al TAS. “Creo que nuestras probabilidades son hasta el 50% por lo que estamos presentando. Sin embargo, sostengo que Alianza Lima tiene una posición sólida al respecto y la cual creo que va a prevalecer”, sentenció.

La audiencia está programada para el 15 de marzo a las 11 de la mañana. En esta reunión todas las partes relacionadas al reclamo -Alianza Lima, Carlos Stein y la Federación- debatirán sobre la decisión tomada por el Tribunal de Licencias.

Desde lo deportivo se conoció que los dirigidos por Carlos Bustos arrancarían a entrenar de manera presencial desde este jueves 4. Las sedes que tiene Alianza Lima para esta temporada son el estadio Alejandro Villanueva y el colegio La Inmaculada.





