Tras el descenso de Alianza Lima, muchos exjugadores del club se mostraron dispuestos a regresar para conseguir que vuelva a Primera. No obstante, a quien más se le preguntó para ver un posible retorno fue a Jefferson Farfán, quien precisó que en su momento se daría.

Esto generó controversia entre un grupo de hinchas, quienes manifestaron que no había un compromiso por parte del delantero de la Selección Peruana. Al respecto, el mítico César Cueto precisó que hay otros factores que pueden influir en que aún no se haya decidido por vestir la blanquiazul.

“No creo que Jefferson mire si Alianza está en Segunda o en Primera. Él tiene la capacidad para jugar donde él quisiera por tres o cuatro años más. El hecho que tenga otros planes no quiere decir que no quiera al club”, sostuvo el ‘Poeta de la zurda’ en diálogo con Pulso Sports.

Además, agregó que “uno no se puede guiar solo por el sentimiento, tiene que pensar cosas importantes. Yo puedo tener un deseo, pero uno es consciente de lo que está pasando cada uno”. Sobre el descenso del club, no dudó en responsabilizar a quienes manejaron la institución.

“Es bastante triste y lamentable lo que le pasó a Alianza Lima el año pasado. No han funcionado las personas que eligen a los jugadores. Lamentablemente, el año pasado los dirigentes hicieron las cosas de una manera y este año quieren volver hacer las cosas de la misma forma, como ellos piensan y sin dejarse ayudar”, afirmó.

No obstante, Cueto confía que los nuevos elementos que se han sumado esta temporada logren el objetivo: “Hoy se tendrá un equipo joven con algunos experimentados, eso va a aumentar el potencial, pero los dirigentes deben elegir mejor. La Liga 2 será una competencia dura, pero Alianza está llamado a pelear los primeros lugares para poder ascender”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima inició entrenamientos de pretemporada