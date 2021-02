El CV de Hernán Barcos no está en discusión: más de 200 goles en su carrera y en ocho países diferentes. Todo ello y su cuota de experiencia eran la garantía principal de Alianza Lima para la presente temporada. Sin embargo, si existía alguna duda por sus 36 años, el delantero argentino ya aclaró cuál es su presente y la manera cómo viene trabajando: “Entreno como si tuviera 25 y la edad no me incomoda”

El exjugador de Atlético Nacional de Colombia manifestó que “el tema de la edad depende del jugador, de cómo lo lleva o de las lesiones que ha tenido en la carrera, yo no he tenido. Entreno como si tuviera 25 y diría que hasta más; uno es profesional, se prepara para el futuro. La edad no me incomoda”.

En diálogo con RPP, Hernán Barcos también se refirió a la posibilidad de llevar la cinta: “Si me toca ser capitán de Alianza Lima lo haré con responsabilidad y compromiso. Si no me toca, igual trabajaré para el grupo”.

Otro de los puntos que dejó en claro es la motivación que tiene de vestir nuevamente la camiseta de un club grande. “Lo de Alianza Lima es un desafío personal, poder devolverlo a Primera División es el sueño de todos. Obviamente no va a ser fácil, pero ya vi el grupo de trabajo y todos van para el mismo lado”, apuntó.

Su tiempo en La Victoria y el sistema de juego

Hernán Barcos fue presentado la semana pasada (en La Victoria también oficializaron a Pablo Míguez y Jonathan Lacerda). Por lo pronto, el ‘9′ firmó por una temporada, pero su continuidad no solo sería para este 2021: “Tengo la opción de un año más de contrato con Alianza Lima si es que ascendemos”.

Con relación a la idea de juego de Carlos Bustos, esto añadió Barcos: “Intento adaptarme al sistema, puedo jugar solo o teniendo a alguien al lado en el ataque. No tengo problema ni preferencia”.





