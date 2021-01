Un nuevo elemento a disposición de Alianza Lima . Jean Tragodara se despidió, hace unos días, de Sport Boys y quedó en calidad de jugador libre. Tras ello, su nombre comenzó a ser vinculado con la escuadra blanquiazul, escuadra que ya defendió en 2010-2011 y a la que le ilusiona volver, así no esté en Primera División.

“No me haría problemas en jugar Segunda División. Alianza Lima es un equipo grande que, más allá de jugar en Liga 2, es un equipo representativo, al cual hay que atar en todo sentido para ponerlo en Primera”, sostuvo el futbolista nacional en diálogo con Depor.

A pesar de que no hay conversaciones oficiales entre Alianza Lima y Jean Tragodara, el deportista es consciente de que podría llegar a Matute, ya que necesitan jugadores con experiencia y, su calidad de futbolista libre, harían que las negociaciones no sean complicadas.

“Si se da, contento de volver a Alianza Lima porque me hice un nombre, Estaría muy feliz si se da la posibilidad para ayudar a poner al club en el lugar que se merece”, agregó.

Jugar en Alianza Lima siempre seduce

Paolo De la Haza es otro de los nombres que comenzó a rondar por las oficinas de Alianza Lima. Y es que el futbolista sería una de las opciones que están manejando en Matute para que se sume a la misión del regreso a Primera División, posibilidad que ilusiona al deportista.

“Ahora que me han empezado a llamar, a decir que ha sonado mi nombre... me pone muy contento. Aparte, yo ya he jugado la Liga 2 con Cienciano, y sé cómo es ese tramo. Yo tuve muy lindos años en Alianza Lima. En esta situación en la que está el club, quién no va a querer ir a poner su granito de arena para hacer que vuelva a Primera División, que es donde siempre tiene que estar”, sostuvo el lateral derecho en diálogo con Depor.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR