Alianza Lima tendrá el duro reto de disputar la segunda división del fútbol peruano buscando el ascenso a la Liga 1 2022. Daniel Ahmed, entrenador que terminó el 2020 al mando del plantel, dejó el equipo y hasta el momento no se conoce quién será el encargado de dirigir esta temporada.

Jorge Luis Pinto, DT campeón con los íntimos en la temporada 1997, sonó como principal candidato para tomar las riendas del equipo. En conversación con RPP reveló que hasta el momento no ha conversado con ningún allegado victoriano.

“No hay ningún contacto con Alianza. Si hubiera, con mucho gusto lo diré. Hasta hoy, nunca me ha llamado ninguna persona. No voy a opinar hasta que no haya un contacto”, explció el colombiano.

“Los que tienen el nombre mío en cuenta son muy amables, pero hasta hoy no he tenido contacto con gente de Alianza Lima”.

“Alianza Lima es grande, esté en primera o segunda, tiene que ser protagonista. No es ponerse uno a pensar si está en primera o segunda, hay que ver la organización. Pero de eso se debe hablar si es que hay alguna posibilidad”, agregó.

La última experiencia como técnico de Jorge Luis Pinto fue el pasado 2020 dirigiendo a la selección de los Emiratos Árabes Unidos, donde solo disputó tres partiso amistoso y rescindió su contrato luego de cuatro meses en el cargo.

¿Salomón Libman llegaría a Alianza Lima?

“Esperamos se pueda dar, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Mi deseo de regresar a Alianza siempre está”, sostuvo Salmón a la cuenta de Alianza History , quien ya renovó contrato con UTC hasta finales de esta temporada 2021.

En las últimas horas se pudo conocer el acercamiento entre el elenco blanquiazul y Libman, para que pueda reforzar el equipo, de cara a los retos de este año. Si bien aún no se define si se jugará la Liga 1 o la Liga 2, los íntimos quieren dar pelea en el torneo en el que estén.





