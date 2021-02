Se va completando el plantel de Alianza Lima. Pablo Míguez volverá a vestir la blanquiazul después de seis años, con el objetivo de conseguir el anhelado ascenso a Primera. Su conocimiento del club será preciso para esta temporada, así como la experiencia de sus nuevos compañeros para conformar un equipo fuerte.

“Hernán Barcos y Jonathan Lacerda son jugadores que tienen mucha experiencia. Creo que es fundamental para este momento en los que también hay muchos jugadores jóvenes”, señaló el volante uruguayo a ESPN FC. Además, hizo hincapié en los objetivos que tiene el club.

Incluso, se refirió al equilibrio entre experiencia y juventud que debe primar en el campo. “Necesitamos de todo, somos jugadores con más experiencia, más grandes, pero también necesitamos de los jóvenes. [...] Los jugadores grandes como Barco, Lacerda y algunos otros más como Ballón, que ya son conocidos en Perú, marcarán un camino”, sostuvo.

Otro detalle que resaltó fue la presencia de Carlos Bustos, quien lo dirigió en su paso por Melgar. “Nos conocemos de Arequipa. Conozco la idea de cómo trabaja, así que eso también es importante, tratar de apoyar y que los demás se sintonicen con la idea de juego. Es fundamental eso, saber lo que quiere el técnico y plasmarlo en el campo”, dijo.

Respecto a la Liga 2, Míguez admitió que “no va a ser un campeonato fácil. Hay que estar bien parado y pensar que va a ser un campeonato muy duro donde hay que estar al 100%, va a depender mucho de nosotros, del grupo y del trabajo que hagamos para lograr el objetivo”.

Finalmente, agradeció el cariño de los hinchas, quienes no dudaron en transmitirle sus palabras de aliento al jugador. “Siempre he mantenido una comunicación con ellos. Ahora, al saber que volvía, más. Eso me pone muy feliz, y también se vuelve un compromiso muy grande para uno”, aseguró.

Pablo Míguez aún no tiene fecha de llegada al país, pero se mantiene en comunicación con el comando técnico y el equipo, a través de los entrenamientos por Zoom. Eso sí, si bien su nacionalización se daría para el próximo año, el jugador continúa los trámites correspondientes.





