De vuelta a las canchas. Luego de casi tres meses de inactividad en campo, Alianza Lima retorna al verde para iniciar con su pretemporada. El elenco dirigido por Carlos Bustos estuvo trabajando todo febrero por Zoom, pero desde la próxima semana podrán hacerlo en Matute.

Los íntimos fueron sometidos a las pruebas moleculares de rigor, con el objetivo de descartar cualquier indicio de contagio, antes de volver a entrenar en grupos. Eso sí, de acuerdo a los protocolos establecidos, al inicio se deberá trabajar por turnos.

Si bien la consigna del DT blanquiazul fue que las prácticas se inicien en febrero, ello se vio detenido por las restricciones del Gobierno durante el mes. Con las nuevas disposiciones, los equipos de la Liga 2 ya tienen el visto bueno para arrancar con sus entrenamientos a partir de marzo.

Aunque no se cumplió con el cronograma pensado, igual el comando técnico no desaprovechó el tiempo y puso a sus pupilos a trabajar de manera virtual. A estos trabajos también se fueron uniendo los refuerzos extranjeros, quienes aún no llegan al país.

Precisamente, el club sigue en la búsqueda de pasajes para poder contar con Jonathan Lacerda, Pablo Míguez y Hernán Barcos en los próximos días. Estos jugadores aún están en su países de origen y, de concretarse un vuelo, deberán cumplir con la cuarentena establecida. Por lo que desde la primera semana de marzo solo se trabajaría con los jugadores que estén en Lima.

Sin embargo, esta situación podría ponerlos en desventaja si el fallo de TAS resuelve su retorno a la Liga 1. Recordemos que el 17 de marzo se conocerá la decisión del tribunal deportivo respecto al caso de Alianza Lima. “Si volvemos a la Liga 1, tenemos la chance de incorporar a dos extranjeros más, aunque igual estaríamos en desventaja”, dijo Bustos.





