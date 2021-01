Hay oferta. Alianza Lima continúa pensando en el armado de su plantel con miras a la presente temporada, en la que los íntimos disputarán la Segunda División del fútbol peruano al no conseguir mantener la categoría en la reciente edición de la Liga 1.

Fueron varios los nombres que se relacionaron al conjunto blanquiazul, siendo el de Ricardo Lagos el que más interesa a la directiva. Incluso, el futbolista dio detalles de las conversaciones que se vienen dando con su entorno para vestir la camiseta del club que es hincha.

“Sí, existe un acercamiento con Alianza Lima. Para mí es un sueño que tengo desde niño. Mi familia es muy aliancista y yo me hice hincha de pequeño. Espero que este año se dé lo mejor para Alianza y para mí”, sostuvo en diálogo con Alianza History.

Por otro lado, el exjugador de Carlos A. Mannucci dio a conocer que ya tiene experiencia jugando en Segunda División, por lo que sería un gran aporte para los de La Victoria en la lucha que iniciarán para volver a la máxima categoría del balompié nacional.

“Desde chico me inculcaron mucho Alianza Lima. Aunque Alianza vaya a Liga 2, es un club con mucha historia, un grande. He jugado en Segunda y es un campeonato muy difícil, complicado, donde no tienes margen de error”, agregó.

Alianza Lima comienza a reforzarse

Alianza Lima oficializó, hace unos días, sus primeros fichajes con miras a la temporada 2021. A través de sus redes sociales, el cuadro íntimo confirmó las llegadas del defensa central Jordi Vilchez, jugador de 25 años que militó en Cusco FC la temporada pasada, y de Edhu Oliva, mediocampista con pasado reciente en la Universidad San Martín.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.