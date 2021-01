Nada oficial. Víctor Rivera apareció, en las últimas horas, como una de las opciones de Alianza Lima para tomar las riendas del equipo blanquiazul en la difícil misión que tendrá para retornar a la Primera División del fútbol peruano, luego de descender a la Liga 2.

Incluso, la noticia de que ya tenía un acuerdo con los íntimos comenzó a tomar mayor peso con el paso del tiempo, pero fue el mismo estratega nacional quien decidió aclarar estos rumores para dejar en claro que no posee acuerdo con ningún equipo.

Alianza Lima no cuenta con DT para la presente temporada y Víctor Rivera no tiene club, tras su salida de Deportivo Municipal, pero ello no asegura que trabajarán juntos en un futuro, tal y como lo señaló el ‘Chino’, quien también descartó haber aceptado dirigir a otro elenco en el fútbol peruano.

“Agradezco el interés por mi situación profesional, ante algunas afirmaciones y especulaciones, les informo que hasta el momento no tengo vínculo laboral con algún club”, sostuvo el entrenador nacional en sus principales redes sociales.

Rivera descartó trato con Alianza Lima. (Captura)

Alianza Lima confirmó a sus dos primeros refuerzos

Después de varias semanas de espera, Alianza Lima oficializó sus primeros fichajes con miras a la temporada 2021. A través de sus redes sociales, el cuadro íntimo confirmó las llegadas del defensa central Jordi Vilchez, jugador de 25 años que militó en Cusco FC la temporada pasada, y de Edhu Oliva, mediocampista con pasado reciente en la Universidad San Martín.

“Gloria a Dios siempre. Cumplir un sueño más en mi carrera profesional, llegar a Alianza Lima, el club más grande. Gracias a todos por la bienvenida”, señaló Yordi Vilchez a través de su cuenta de Instagram.

En la misma línea, Edhu Oliva, aprovechó las redes sociales para agradecer al club y mostrar su compromiso con toda la hinchada de dejarlo todo en la cancha. “Hoy, cumplo el sueño de ponerme la camiseta de un grande. Hoy, prometo estar a la altura de su grandeza con mi esfuerzo y sacrificio. Hoy, tengo una cita con la historia, La Victoria y mi familia. He venido a dar todo de mí. ¡Gracias, Alianza Lima, por esta oportunidad!”, señaló.

